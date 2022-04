Familia recupera boletos de Disneyland tras posponer su viaje por el coronavirus y otros obstáculos

La familia Morales pasó por muchos obstáculos para utilizar los boletos de Disneyland que habían comprado, y aunque pensaron que ya los habían perdido, decidieron llamar a Telemundo 52 Responde, y todo se resolvió.

A la familia de Mayra Morales, como dicen, ¡le llovió sobre mojado! Y es que, primero, una tormenta evitó que disfrutaran del parque de diversiones, y aunque les dieron pases de reemplazo, llegó la pandemia, y después, por más que intentaron, no lograban que se los revalidaran sus boletos.

En el 2019, Morales decidió llevar a sus hijas a Disneyland, y compró pases de tres días para todos, pero luego pasó algo tercer día.

“Cayó una lluvia muy fuerte, por lo cual cerraron los juegos del área de Disneyland”, dijo Morales, no podía revalidar sus boletos de Disneyland.

Afortunadamente, le dieron boletos de reemplazo. Pero luego, “entra el año 2020, cierran el parque de Disney, y pues ahí quedaron los boletos”, dijo.

Aunque dice que le aseguraron que no tenía de qué preocuparse.

“[Me dijeron] que esos tickets los iban a hacer válidos cualquier día, que no había tiempo de expiración, pero que teníamos que hacer cita en línea para poder ir a Disneyland”, dijo Morales.

Y en cuanto se pudo, trató de revalidarlos, pero el sistema decía que sus boletos habían expirado.

“Llamé por teléfono muchas veces, después de julio, en agosto, en octubre, no recibía respuesta”, y dijo que no sabía qué hacer.

“Decía mi niña, ‘mami, ya déjalo pasar, it’s ok, podemos comprar otra vez los boletos’, y les dije, ¡no, porque ya había invertido $700”!

Fue entonces cuando Morales decidió llamar a Telemundo 52 Responde, el equipo llamó a Disneyland, donde rápidamente tomaron cartas en el asunto.

“Al día siguiente, la compañía Disney me contactó y me pidió disculpas por todo el inconveniente que había sido por meses, y me dijeron que iban a trabajar conmigo”, dijo Morales.

Así que le revalidaron sus boletos. y, ¿qué dicen sus niñas?

“¡Están contentas! ¡Les dije, Telemundo 52 Reponde me respondió! Me ayudó a solucionar el problema, y me dicen, ‘qué bueno que no te diste por vencida’”, contó Morales.

Morales dijo que ya tienen planes de ir a celebrar la graduación de una de sus hijas, y la suya, pues ella termina en mayo la carrera de asistente de médico, así que ¡muchas felicidades a las dos!