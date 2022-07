Familia pide justicia por hombre que murió tras una pelea en juego de fútbol en Oxnard

En Oxnard, un juego de fútbol terminó trágicamente con la muerte de un jugador.

La familia de Masiel Sánchez, quien fue encontrado inconsciente después de un pleito que se sucedió durante un juego el 10 de julio, pide la ayuda de algún testigo para determinar que fue exactamente lo que sucedió.

La policía le dijo a Telemundo 52 que se había detenido a un individuo en conexión con los hechos, pero que la fiscalía no entabló cargos contra él, y por lo pronto fue puesto en libertad, y es por eso que buscan más pruebas para posiblemente volver arrestar a esa persona y a otros.

Misael Sánchez tenía 29 años, y el primero en su familia en graduarse de la universidad y obtener una maestría de la Universidad de Cal State Norhtridge. Sus seres queridos dijeron que desde niño le encantaba jugar fútbol, pero nunca imaginaron que su muerte estaría relacionada con el deporte que amaba.

“La muerte de mi hijo no fue un accidente. No le deseamos este dolor a ninguna familia. Queremos justicia para nuestro hijo, ahorita estamos en un momento muy difícil, no tenemos palabras”, dijo Guadalupe Sánchez, padre de Misael.

El 10 de julio, durante un partido de una liga particular llamada nueva liga Oxnard, entre Panteras y Cruz Azul, se dio un zafarrancho entre equipos, y después fanáticos también se involucraron.

De acuerdo a la abogada Danielle de Smeth, quien representa a la familia, testigos han dicho que Misael acabo en el suelo, donde varios individuos le dieron puntapiés.

Cuando se calmó la situación, Sánchez fue encontrado inconsciente, fue trasladado al hospital, pero murió 15 días después.

“Sabemos que hay otras personas involucradas en esta peleas y queremos identificarlos”, dijo el comandante Luis Mcarthur, policía de Oxnard.

A pesar de que había decenas de personas presentes, aparentemente nadie ha proporcionado información ni video del pleito.

“Sabemos que hay personas que tienen fotos o videos, o si se sabe de algo, que por favor llamen al Departamento de Policía de Oxnard, y digan que tienen la información porque necesitamos la justicia para Misael”, Eric Ambriz, primo de Misael.

El médico forense realizó una autopsia para determinar la causa de muerte, pero la policía dijo que se han pedido exámenes adicionales, y que los resultados se obtendrán en dos o cuatro semanas más.

Abogados dicen que la nueva liga Oxnard ha tenido incidentes en el pasado. Telemundo 52 intentó de comunicarse con representantes a “la nueva liga” pero no ha recibido respuesta.