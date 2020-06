Familia pide ayuda para encontrar a joven que desapareció hace un mes

Una joven hispana, de 19 años, que ayudaba a su familia en la venta ambulante en el área del sur de Los Ángeles, lleva más de un mes desaparecida.

Nayeli Rodríguez fue vista por última vez el pasado 21 de mayo, y esta mañana su familia pidió la ayuda del público para encontrarla.



“Le pido al público por favor si tienen alguna pista o algo que hablen, quiero que regrese mi hija”, dijo María Espain, madre de joven desaparecida.

Es el clamor de la madre de Nayeli Rodríguez, una joven de 19 años que desde el pasado 21 de mayo se esfumó sin dejar rastro, del area de la Avenida Florence en el sur de Los Ángeles donde reside su familia.



“Ella es una niña Buena, no se mete con nadie, no le hace daño a nadie. No se que le pasó”, dijo la madre de la joven desaparecida.



El teléfono celular de Nayeli y sus cuentas en redes sociales no han registrado ninguna actividad desde hace más de 1 mes, dijeron las autoridades



“Nunca se me ha ido así, por favor si saben algo de ella hablen”, suplicó la madre de Nayeli.

La joven trabajaba vendiendo artículos de puerta en puerta en comercios y casas, para ayudar a su familia. Su padre murió hace un año en México, y sus familiares dicen haber sufrido dolorosas pérdidas recientemente

“Nos está matando esta agonía, nosotros acabamos de pasar por la muerte de su abuelita y la muerte de mi hermano, no quiero otra cosa así”, dijo María Rodríguez, tía paterna de la joven desaparecida.

El portavoz de del Departamento del Alguacil de Los Ángeles ofreció una descripción detallada de la joven con la esperanza de que alguien tenga información de su paradero.

“Nayeli es una joven mexicana de pelo largo ojos y pelos café, usa lentes, y mide 5’5 de estatura”, dijo el teniente Hugo Reynaga del Departamento del Alguacil de Los Ángeles.

Ella soñaba con comenzar a estudiar en un colegio comunitario próximamente, pero se esforzaba en trabajar para poder ayudar con los gastos de su hogar, señaló la familia.

“Como soy madre soltera, ella quería ayudarme, decía ‘quiero estudiar, pero también quiero trabajar para ayudarte’”, agregó la madre de Nayeli.



Las autoridades piden que si usted tiene información sobre el paradero de esta joven puede comunicarse con el Departamento de Personas Extraviadas del Sheriff de Los Ángeles o de manera anónima a “Crime Stoppers”.