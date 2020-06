Familia pide autopsia independiente de joven negro encontrado ahorcado en Palmdale 

Los abogados de la familia de un hombre negro de 24 años encontrado colgado de un árbol en Palmdale dijeron el martes que buscarán una investigación independiente y una autopsia para determinar su causa de muerte.

Robert Fuller fue encontrado con una soga alrededor del cuello alrededor de las 3:40 a.m. del miércoles pasado en la Plaza Poncitlán, frente al Ayuntamiento de Palmdale. Las autoridades inicialmente dijeron que la muerte parecía ser un suicidio, aunque no se ha hecho una causa oficial de muerte.

"El Departamento del Sheriff inmediatamente declaró su muerte como un suicidio sin completar una investigación completa y exhaustiva", dijo el abogado Jamon R. Hicks de Douglas Hicks Law. "La falta de investigación y desestimación de esto como un posible asesinato o crimen de odio ha enfurecido a la familia del Sr. Fuller y a toda la comunidad del Valle de Antelope.

“Correr a la conclusión de que esto fue un suicidio y no un homicidio es extremadamente inquietante. Especialmente dada la forma en que se encontró al Sr. Fuller, colgando de un árbol ”, continuó Hicks. “Para los afroamericanos en Estados Unidos, colgar de un árbol es un linchamiento. ¿Por qué fue descaradamente arrojado como un suicidio y no investigado como un asesinato?

Hicks dijo que la familia está pidiendo que la autopsia independiente sea pagada por la ciudad de Palmdale.

El lunes, el alguacil del Condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, prometió llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la muerte, con la cooperación de la policía estatal y federal.

Durante una conferencia de prensa en el Centro de Justicia de la ciudad, Villanueva dijo que había llamado al Fiscal General del Estado Xavier Becerra y contactó al FBI, cuya división de derechos civiles también supervisará la investigación.

"Nos vamos asegurar de seguir todas las pistas", dijo Villanueva, prometiendo acceso total a investigadores externos. “Esta investigación de muerte obviamente es de gran preocupación para la comunidad, no solo de Palmdale, sino en todo el país. Robert Fuller era un hombre joven en la plenitud de su vida, y su muerte obviamente es dolorosa para muchas personas".

Cientos de residentes han participado en vigilias y protestas en los días posteriores, muchos condenaron lo que vieron como un apuro para juzgar la proclamación de la muerte de Fuller como un suicidio sin examinar la posibilidad de juego sucio. Algunos consideraron su muerte como un linchamiento.

El forense médico forense, el Dr. Jonathan Lucas, dijo a los periodistas el lunes que se realizó una autopsia el viernes, pero la causa de la muerte se aplazó hasta que se realicen más investigaciones y pruebas de toxicología. Dijo que el informe inicial era que la muerte fue consistente con un suicidio y que no había signos de juego sucio.

"Inicialmente no había ninguna evidencia que nos llevara a creer que hubiera algo más que un suicidio", dijo Lucas.

Sin embargo, Lucas sintió que se justificaba una mirada más profunda y prometió que no se realizaría ningún hallazgo en cuanto a la causa de la muerte hasta que toda la evidencia esté disponible.

"Es una muerte trágica y triste ... estamos haciendo todo lo posible para descubrir qué sucedió", dijo Lucas.

El capitán Kent Wegener, de la oficina de homicidios del sheriff, dijo que se realizarían análisis forenses en la cuerda utilizada en el ahorcamiento y que cualquier evidencia en video sería revisada de cerca.

El Ayuntamiento y los edificios gubernamentales circundantes no tienen cámaras de seguridad exteriores, según Wegener. Sin embargo, los investigadores esperan que las empresas cercanas, muchas de las cuales permanecen cerradas, puedan tener videos de vigilancia de Fuller solos o acompañados al entrar al parque, dijo Wegener durante una tarde en el ayuntamiento con los residentes de Palmdale y Lancaster.

El historial médico de Fuller, incluso durante el tiempo que vivió en Arizona y Nevada, también será revisado, dijo Wegener. También se entrevistará a un administrador de casos del Departamento de Servicios Sociales Públicos que fue asignado a Fuller, por razones que no se han revelado, pero que generalmente se relacionan con la recepción de algún tipo de beneficios del condado.

El teniente Brandon Dean dijo que los investigadores habían planeado reunirse con la familia de Fuller, pero esa reunión se ha retrasado. Más tarde, Wegener dijo que la familia se retiró de las conversaciones con la policía después de contratar representación legal.

La hermana de Fuller ha rechazado la idea de que su hermano podría haberse suicidado.

"Queremos descubrir la verdad sobre lo que realmente sucedió", dijo Diamond Alexander el sábado, según el diario Los Angeles Times. “Todo lo que nos dijeron no está bien. Solo queremos la verdad. Mi hermano no era suicida. Fue un sobreviviente ".

Durante el ayuntamiento del lunes por la tarde, varios residentes presionaron a Villanueva sobre el tema de por qué los investigadores originalmente asumieron que la muerte de Fuller fue un suicidio.

Presionada por una mujer que dijo que visitó el árbol y no vio lo que esperaría en la escena de un suicidio, Wegener ofreció detalles adicionales.

“Lo que notamos inicialmente del árbol es ... era muy fácil de escalar. También notamos que la cuerda estaba asegurada en el árbol de arriba, no estaba asegurada a un lugar en el suelo ... alguien tenía que estar en el árbol para asegurar esa cuerda ", dijo Wegener.

"Todo esto es parte de la investigación ... que está en curso".

Otro participante en el ayuntamiento de la tarde que creció en Palmdale instó a Villanueva a que un equipo diverso de investigadores manejara el caso.

"Simplemente imploraría que el equipo que investiga es diverso, imploraría que el sesgo implícito sea algo que se tiene en cuenta ... especialmente conociendo a Palmdale, desde allí yo mismo, yendo a la escuela secundaria donde ondeaban banderas confederadas", dijo.

Villanueva respondió: “Te escucho, y eso en realidad no es una mala idea en absoluto. Conozco el problema de las banderas confederadas que ondean, no son tan populares hoy como lo fueron en el pasado reciente y eso es algo bueno "." Y con suerte, no los veremos volar nunca más. No voy a tolerar el racismo ... y mucho menos en las filas de nuestros investigadores de homicidios ... Vamos a llegar al fondo para que tengamos un cierre total para la familia".

Cientos de personas se reunieron en el Ayuntamiento de Palmdale el sábado para exigir respuestas sobre la muerte de Fuller. Varios funcionarios electos durante el fin de semana pidieron a Becerra que se involucrara en el caso.

"Le pedí al Fiscal General del Estado de California, Xavier Becerra, que realizara una investigación independiente sobre la muerte del Sr. Robert Fuller, quien fue descubierto colgado de un árbol en la ciudad de Palmdale", dijo la supervisora ​​del condado Kathryn Barger.

"El fiscal general, como el abogado principal y el funcionario encargado de hacer cumplir la ley para el estado de California, prestará experiencia y supervisión adicionales a esta importante investigación y proporcionará a la comunidad las respuestas que se merecen".

Barger agregó: "Espero que nuestros esfuerzos colectivos ayuden a apoyar a aquellos que luchan y se afligen en torno a las circunstancias de esta tragedia".

El senador estatal Scott Wilk y el asambleísta Tom Lackey, ambos republicanos de los valles de Antelope y Santa Clarita, también pidieron a Becerra que investigara la muerte.

Hicks alentó a cualquier persona con información sobre la muerte de Fuller a contactar a la firma al 323-655-6505.

El 31 de mayo en Victorville, que está a unas 50 millas al este de Palmdale, se encontró el cuerpo de otro hombre negro colgado de un árbol.

Malcolm Harsch, de 38 años, fue encontrado a las 7 a.m., colgado de un árbol cerca de un campamento para personas sin hogar.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino ha tomado una determinación preliminar de que su muerte también fue un suicidio y que no hubo juego sucio, aunque el caso sigue bajo investigación. Y, como la familia de Fuller, los familiares de Harsch dudan que se haya quitado la vida.