Familia latina estuvo en riesgo de perder su casa tras no lograr que acreditaran su pago de $3,000

Tras enviar su pago de hipoteca, una familia se dio cuenta de que algo estaba mal, pues no se lo acreditaron a su cuenta.

La familia contó que esto sucedió hace dos años y que desde entonces han estado intentando arreglar el problema, sin tener éxito.

Verónica Rocha atesora todos sus recuerdos de niña, a lado de sus padres en la casa en la que creció y hace dos años, cuando su papá, angustiado, le dijo que tenía problemas porque no le acreditaron correctamente el pago de $3,000 que mandó para la hipoteca, la joven universitaria no dudó en ayudarle.

“Antes de esto mi papá sufrió un ataque cardiaco, entonces, entre todo esto, lo trataba de calmar”, dijo Verónica Rocha, ayudó a sus papás a recuperar su dinero.

Cirilo Rocha Jiménez explicó que cuando se dio cuenta de que por error habían mandado el pago a su prestamista anterior, llamó a PHH mortgage, su compañía actual, para avisarles.

“Desde que tengo la casa aquí, nunca me he atrasado. Voy al corriente, no quiero que me suceda algo, ‘no, no, no te preocupes, no pasa nada’ bueno, OK”, dijo Cirilo, quien alega que su pago de hipoteca no fue acreditado a su cuenta.

Según le explicaron, si el talón de pago tenía el número de cuenta de su hipoteca, se abonaría al sitio correcto, pero al mes siguiente.

“Que me llegan los cobros de que voy atrasado, no he pagado el mes este, pero ¿cómo?”, dijo Cirilo.

Fue ahí que empezó la odisea. Fueron dos años en que aseguran que enviaron todo lo que les pedían, tanto al banco como a su prestamista.

“Copia del este, del banco, del cheque, lo mandábamos, y luego me contestaba otro, y a ver mándeme”, dijo Silvia Rocha, mamá de Verónica.

Pero la respuesta dijo, era siempre la misma.

“Nosotros no tenemos solución, el cheque salió regularmente”, dijo Silvia.

Verónica, quien contestaba las llamadas, porque ella hablaba bien inglés, confiesa que no se atrevía a decirles a sus padres la gravedad de la situación.

“Nos llamaban, como tres, cuatro veces al día, ‘tú no pagaste, deja decirte, puedes perder tu casa si no pagas’”, dijo Verónica.

Y es que los cargos, por el supuesto retraso, se iban acumulando.

“Nos mandaron que debíamos 23 mil”, dijo Verónica.

La familia Rocha se comunicó con Telemundo 52 Responde quién contactó PHH Mortgage, la compañía que maneja la hipoteca de la familia, como a Chase, el banco en que se emitió el cheque original. Telemundo 52 Responde pidió revisar el caso.

Verónica contó que, en menos de una hora, recibieron respuestas.

“Nos hablaron del ‘mortgage’, nos llamaron del banco. Ellos nos hablaron, yo no hablé, ellos nos hablaron, ‘ya tenemos el cheque, ya va a estar en tu cuenta’”, dijo Verónica.

Tras enviar el pago de $3,000 a PHH Mortgage, a través de un comunicado, Chase informó: "trabajamos con el banco receptor para recuperar los fondos. Hablamos con el cliente y le informamos que esto está resuelto."

Por su parte, PHH Mortgage dijo que por protección a la privacidad de su cliente no podrían dar detalles sobre el caso, pero aclararon que el error no se suscitó de su parte.

Verónica, no obstante, confirmó que, tras recibir el pago, eliminaron los recargos adicionales de 23 mil dólares que se habían acumulado en su hipoteca, algo que les devolvió a todos la paz que por dos años no habían tenido.