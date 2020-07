Familia entabla demanda tras presuntos comentarios racistas de una maestra de Palmdale

Una familia hispana ha entablado una demanda en contra del Distrito Escolar de Palmdale, acusando a una maestra de hacer comentarios racistas a un estudiante.

De acuerdo a la familia, decidieron entablar la demanda ya que a pesar de que hablaron con la maestra y el director de la escuela en dos ocasiones sobre el tema, ella siguió dando clases

Miguel González dice que escuchaba frases racistas muy seguido de parte de su maestra, entre ellas los insultos "wetback" y "beaners", cuando era un estudiante del octavo grado en la escuela secundaria Sage Academy Magnet.

“Yo me sentía bien incomodo, no me sentí bien en la clase”, dijo Miguel.

Para la familia de Miguel, el comportamiento de la maestra les provocaba indignación pero sobre todo coraje, ya que no entendían cómo una persona que se dedica a la enseñanza podría conducirse a sus estudiantes de esa manera.

“Fui a hablar con el director y lo único que hicieron fue cambiar a mi hijo de una clase para otra, pero no hicieron ningún movimiento por cambiar a la maestra”, dijo Dunia Monroy, madre de Miguel.

La decisión de entablar la demanda surgió a raíz de que el Distrito Escolar de Palmdale el caso lo tomó a la ligera ya que la maestra siguió dando clases aún después de que se hizo el reporte.

Ahora, un segundo niño se ha agregado a la demanda, y se espera que más niños también lo harán, dice un abogado de la familia, Jason Fowler.

“No lo podíamos creer, después hablamos con varios estudiantes y sus historias eran las mismas, cómo, ‘Regrésense a sus países’ y ‘Aquí nada más vienen a robarse los trabajos de las personas blancas’. Era difícil de creer todo esto”, dijo Fowler.

Según la demanda, la maestra también le mostraba a sus estudiantes propagandas del presidente Donald Trump en su clase.

Para Miguel, será un alivio entrar al 9° grado en otro plantel educativo, y espera que nunca más vuelva encontrarse con un maestro o maestra como la que le causó un gran trauma psicológico el semestre pasado.

“Antes hablaba mucho, dijía lo que opinaba. Ahora estoy calladito, yo no hablo mucho”, dijo Miguel.

Por su parte, el distrito escolar dijo a través de un comunicado, “No toleramos ni las más mínimas acciones que puedan basarse en el racismo. En este caso, tomamos medidas inmediatas en espera de la investigación, la ley requiere que el distrito no haga comentarios sobre tales asuntos en este momento.”