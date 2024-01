Agua de lluvia ayudó a mujer atrapada varios días tras accidente en montaña en el sur de California

Una mujer que quedó varada en su camioneta durante casi cinco días tras un accidente en una carretera montañosa del sur de California sobrevivió bebiendo agua de lluvia a través de una grieta en el parabrisas dañado del camión, dijo su familia.

La camioneta cayó 200 pies desde Mount Baldy Road el miércoles y terminó de costado en un terreno accidentado. La víctima permaneció atrapada entre los escombros durante cinco gélidos días sin señal de teléfono móvil para pedir ayuda.

“¿Cómo puede alguien soportar eso durante cinco días? Ella es fuerte”, dijo Bill Cubbs, padrastro de la mujer.

Los miembros del equipo que la llevaron en avión a un lugar seguro el domingo estuvieron de acuerdo.

“El hecho de que haya sobrevivido, no sólo al accidente sino también a los elementos, es un milagro de Año Nuevo”, dijo el capitán Matt Brossard, del Servicio Forestal de Estados Unidos.

Cinco días húmedos y extremadamente fríos siguieron al accidente en el Bosque Nacional Ángeles, al noreste de Los Ángeles.

Cubbs dijo que su hijastra sobrevivió bebiendo agua que se filtró a través de una grieta en el parabrisas de la Ford Ranger.

“No tenía agua”, dijo Cubbs. “La única forma en que consiguió agua fue que el parabrisas estaba roto y obtuvo agua de la lluvia”.

Los bomberos estaban atendiendo otra llamada en Mount Baldy cuando un pescador los llamó. La mujer dijo a los rescatistas que perdió el control de la camioneta después de intentar evitar un ciervo en la carretera. Después de que la sacaron de los escombros y la aseguraron a una canasta de rescate, la tripulación de un helicóptero la sacó a un lugar seguro.

Su padrastro expresó su gratitud por todos los involucrados en el rescate.

“El pescador, si no hubiera estado allí, no habría podido sobrevivir una noche más”, dijo Cubbs.

La mujer se encontraba en condición estable el lunes en el hospital. Cubbs dijo que se está recuperando de hipotermia y de una lesión en la pierna.

