Familia de paciente con COVID-19 cuenta su experiencia

Una mujer hispana del sur de Los Ángeles diagnosticada con el COVID-19 se debate entre la vida y la muerte conectada a un respirador. Su familia habló con Telemundo 52, y asegura que algunos hospitales se reusaron a atenderla.

Esta semana, el condado de Los Ángeles anunció que debido a la cantidad limitada de pruebas para detectar el coronavirus, solo esta examinando a las personas más vulnerables que presenten síntomas graves o hayan estado expuestas a la enfermedad.

Conectada a un respirador, María Escalante, de 58 años, se encuentra hospitalizada en el centro médico Ronald Reagan de UCLA.

“Negligencia de los doctores, pasó eso también. Desde la primera vez, porque no presentaba síntomas, no más la infección”, dijo Oscar Escalante, hijo de María.

Escalante dijo que hace una semana su madre comenzó a presentar algunos síntomas del coronavirus como fiebre y la llevó a una clínica en el Este de Los Ángeles.

“Allí [la clínica] nomás me le dieron pastillas y antibióticos y la mandaron para casa”, indicó Escalante.

El día siguiente relata Escalante que la fiebre no disminuyó, y la llevó a otra clínica comunitaria en Huntington Park.

“La inyectaron y le dieron antibióticos y si le bajo la fiebre”, señaló Escalante.

Pero fue el miércoles pasado cuando la madre de Escalante presentó otro síntomas del coronavirus y terminó en la sala de emergencia del hospital general donde supuestamente se rehusaron a atenderla.

“Ya se sentía ahogándose [la madre de Escalante], ya no podía entonces [respirar], y llame a los bomberos, y no quisieron atenderla”, dijo Escalante.

El jueves pasado, la señora Escalante fue notificada que su patrona del taller de costura en el que trabaja fue diagnosticada con COVID-19. Entonces Escalante la llevó a urgencias en el centro médico de UCLA.

“Sino me la atienden ahorita [los médicos], yo no me salgo, porque no querían a mi mamá, y ya iba con problemas de respiración”, agregó Escalante.

Las autoridades de salud del condado angelino señalaron que solo personas mayores de 65 años o con síntomas, condiciones médicas preexistentes o sujetos a cuarenta de 14 días por exposición al COVID-19 son prioridad para una prueba y no deberían de acudir a la sala de emergencia.

“El hospital no es el sitio para ir [para una prueba], si quieres una prueba tienes que llamar a un médico”, dijo Bárbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Emergencia en Los Ángeles, en una conferencia de prensa rciente.

Si no tiene un médico, llame al 2-1-1 pero, solo si presenta síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar, o cree que ha sido expuesto.

“A mi no me la han querido hacer”, dijo Escalante.

Escalante no presenta los síntomas y tendrá que permanecer en casa 14 días.

“Hay mucha gente que tiene catarro, la gripe, y no se necesita sacar una prueba”, agregó Ferrer durante la conferencia de prensa.

Si presenta síntomas del COVID-19 y necesita solicitar una prueba, entra aquí para más información.