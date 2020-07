Familia de Downey da positivo a COVID-19

Una familia de Downey, que fue infectada con el COVID-19 llora la pérdida de un esposo y padre.

Ahora miembros de esa familia quieren compartir su historia para que otros se den cuenta de lo peligroso que es este virus, y porque nadie debe bajar la guardia ni un segundo.

Hemos escuchado las recomendaciones una y otra vez, use mascarilla, lávese las manos manténgase a 6 pies de distancia.

Pues la familia hidalgo había hecho eso y más durante cuatro meses, pero un descuido los ha devastado.

“Estoy ahorita contando la historia para la gente sepa, por dios, que se cuide para que hagan locuras porque una vida vale oro”, dijo Mireya Hidalgo, quien fue infectada por el COVID-19.

La vida que se perdió fue la de del señor Carlos Hidalgo. Su esposa Mireya, su hijo Carlos y su hija Mireya, todos resultaron infectados con COVID-19 después de que un amigo de la familia, que no presentaba síntomas, los visito un par de horas el 24 de junio.

“Cuidense dios mio cuidense no cometan tonterías que después se puedan arrepentir”, dijo Hidalgo.

“No debemos juntarnos ahorita, es algo peligroso nosotros podemos matar a alguien si no tenemos síntomas y cargamos el virus se lo vamos a pasar a alguien”, dijo el doctor Edgar Chávez.

Cuando la familia recibió la noticia de que todos habían dado positivo a la prueba, el señor Hidalgo no lo podía creer.

“Mi pobre marido llora desesperado, dice que pasó toda la familia y de pronto no pasó ni una hora señor, y mi esposo da su último aliento, porque ya no podia resistir mas”, dijo Hidalgo.

La señora Hidalgo evolucionó de la infección, al estado crítico en solo unos días, estuvo a horas de morir cuando fue internada de emergencia pero ahora se recupera en casa.

“Es la peor cosa que cuando vengo del hospital ya no encuentro a mi marido, ya no encuentro mi marido ya no encuentro nada y mis hijos desbaratados del dolor”, dijo Hidalgo.

El matrimonio de Edgar y Mireya Hidalgo había resistido la prueba del tiempo.

“Perdi mi marido perdí toda mi vida, 43 años de casada, por esta enfermedad en un instante se fue.

Ahora con la muerte del señor hidalgo vinieron otros problemas.

“No estábamos preparados para esto, de un dia a otro morir”, dijo Hidalgo.

La familia creo esta cuenta en el sitio de internet go fund me “in memory of Carlos R. Hidalgo” para poder solventar los gastos, y quieren que su historia sirva para que otros recuerden que este enemigo invisible nos acecha a todos.

El doctor Chávez le recuerda que si es posible debe mantenerse en casa, y solo interactuar con las personas que están con usted bajo un mismo techo, y no arriesgarse invitando a personas fuera de ese círculo.