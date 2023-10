Familia de Boyle Heights pide ayuda para encontrar a su hija de 15 años desaparecida

LOS ÁNGELES, California - La familia de una adolescente de Boyle Heights está suplicando al público y a la policía que ayuden a localizar a la joven de 15 años que desapareció desde inicios de este mes.

Su familia no ha visto ni sabido de Michelle Giselle López desde el 12 de octubre y sus seres queridos están desesperados por respuestas y por su regreso sana y salva. López fue vista por última vez saliendo de la escuela secundaria Downtown Magnets en el centro de Los Ángeles.

“Mi mamá estaba recogiendo a mi hermanito y le dijeron que ya no estaba”, dijo Nataly Jaqueline Arias, hermana de la adolescente desaparecida.

Según la familia de López, la adolescente es estudiante de segundo año en la escuela superior Downtown Magnets. El día que desapareció, asistió a todas las clases.

“Ella no es una niña que salga y explore sola”, dijo Arias. "Es muy poco probable que ella no se comunicara ni siquiera con su hermano para decirle: 'Oye, estoy bien'".

En los últimos días, algunas personas informaron posibles avistamientos de López. Sin embargo, la familia de la menor sigue sin respuestas. Su desaparición ha dejado desesperados a sus seres queridos.

“Las emociones de no saber dónde está, si está siendo víctima de trata de personas o detenida contra su voluntad o de no saber dónde buscar, es agotadora”, dijo Jessica Velásquez, la hermana mayor de López.

“Sólo pedimos que donde quiera que esté, o quien la tenga, la deje volver a casa porque esto no es normal en mi hermanita”, dijo Arias. "Ella querría estar en casa".

López es descrita como de 5 pies y 3 pulgadas de alto y pesa alrededor de 140 libras. Tiene cabello castaño, ojos marrones y una cicatriz distintiva en su frente.

