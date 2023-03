Familia asegura que fuerza policial dejó a un hombre en coma

Una familia de Montclair pide justicia, ya que dicen oficiales usaron fuerza excesiva contra un Antonio Ibáñez, quien ahora se encuentra en coma en el hospital.

“Ya no va a despertar, ya me lo arrebataron de aquí, yo quiero justicia, que me lo regresen. ¡Yo quiero mi hijo para tras”!, lloró la madre del Antonio.

Esta mañana la madre de Antonio, familia y amigos cargaban carteles que decía 'Justicia para Tony'.

Sabemos que mi hermano no va a regresar, pero ahorita estoy hablando por mi mamá, quien está siendo afectada física, emocional y mentalmente", dijo Abraham Rojo, hermano de la víctima.

El 5 marzo, la policía de Montclair dijo haber recibido una llamada reportando a un hombre hispano de 42 años, bajo la influencia de drogas, armado con un objeto, amenazando a una mujer que se encontraba dentro de un vehículo con sus hijas.

Al llegar a la escena, los oficiales entraron a la casa y en una de las habitaciones y al tratar de arrestarlo tuvieron que usar fuerza policial para detenerlo.

El Departamento de La Policía de Montclair entró su ca casa, no había una emergencia, no había peligro, nadie estaba en peligro, entraron a su cuarto y comenzaron a golpearlo múltiples ocasiones, con una batuta, y luego utilizaron descargas eléctricas, causando que tuvieran que ser enviado a emergencias", dijo Christian Contreras, abogado en el caso.

Al ser detenido, Ibáñez comenzó a presentar síntomas de atención médica urgente, por lo que personal médico lo auxilió con respiración cardio pulmonar en la escena, para después ser transportado en una ambulancia al centro médico de Montclair hospital donde permanece en coma.

"Se lo hicieron a mi sobrino, el siguiente puede tú, tú o tú", dijo el tío de la víctima.

El Departamento de Sheriff del Condado de San Bernardino continua con la investigación, pero la familia también está a la espera del video de la cámara corporal de la policía.