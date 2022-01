Familia alega que la caja del producto que ordenó estaba vacía

Después de ahorrar por meses, una televidente ordenó un regalo especial para su familia por internet, pero cuando recibió la caja, asegura, llegó vacía, y nadie se responsabilizó.

Era una grabadora que su hijo y esposo esperaban con ansias, así que decidió luchar por una resolución justa, y Telemundo 52 Responde pudo ayudarle.

Gracias a que tiene cámaras de seguridad en casa, Glenda Hernández pudo mostrar cómo su esposo y su hijo salieron a recibir un paquete, cuando vieron que llegó el camión de entrega, y es que habían estado esperando con ansias, pues era una grabadora muy especial para ellos.

“Por el COVID-19 no podemos ir al teatro, y el teatro está bien caro también. En el Drive-In, pagas $20, y ves dos películas, y pues aquí nosotros hacemos las palomitas en casa, y. llevamos la grabadora 'boom box' ”, dijo Hernández.

Al abrir el paquete, la familia Hernández se llevó luna desagradable sorpresa.

¡Vacío! ¡Y no nomás se quedaron así!

El video, visto de distintos ángulos, muestra cómo su marido se mete a la casa.

"Sale corriendo de la casa para hablarme al trabajo y me dice, “me robaron mi ‘boom box’! ¡Lo voy a seguir! Y, yo decía que no lo siguiera”, contó Hernández.

Ahora se puede reír, dice la señora Hernández, Telemundo 52 Responde pudo ayudarle a recuperar sus $661,pero antes de llamar al equipo de Responde, pasaron meses muy frustrantes.

“Llamé a UPS para decirles, y pues me mandaron vueltas, y dijeron que no, que el contrato es con Amazon, y todos me daban vueltas… Vuelta y vuelta y vuelta, y pues nadie quería hacerse cargo. Yo les decía tengo cámaras, puedo enseñarles que no venía nada, pero no”, dijo.

La señora Hernández dijo que no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados.

“Mi esposo me dijo: ‘Ok llama a Telemundo’, y dije ok, voy a llamar a Telemundo, y si no me pueden ayudar, voy a “small claims court””, contó Hernández.

Afortunadamente, cuando Telemundo 52 Responde se comunicó con Amazon, e informaron que la familia Hernández necesitaba una resolución, hubo respuesta.

"De repente hace unos días, vi que el dinero estaba en el banco, y dije, ni lo había reconocido, ¿qué es esto? Y dije, OMG, ¡es lo de Amazon, Amazon me regresó el dinero!

Hernández dijo que está feliz porque había dado ese dinero por perdido.

“Ahora lo vamos a poner en nuestros ahorros y ahí lo vamos a tener hasta que lo necesitamos otra vez”, dijo.