Una madre de familia acusa a una clínica en el condado de Orange de vacunar a su hijo con la dosis de Moderna, esto a pesar de que el menor tenía 15 años cuando fue inoculado.

En este caso la madre de familia sabía que su hijo solo podía ser inoculado con la vacuna de Pfizer, debido a que es menor de edad, inclusive alega que lo acompañó a la clínica. Sin embargo, un descuido terminó en que le administraron la dosis errónea.

Ocultando su rostro, Lilia Baez asegura que la Clínica Lestonnac Free en Orange, donde recibe servicios médicos, presuntamente le agendó una cita para vacunarse contra el COVID-19 con su hijo y esposo.

“Dijeron ellos que tenían un lugar donde podrían ellos mandarme, y dijeron que si quería hacer la cita, y le dije que si”, dijo Baez.

La cita fue pautada para el 24 de abril como muestra la cartilla de vacunación en una oficina ubicada en el 11,100 de la calle Warner en Fountain Valley, sin embargo, cuando llegó la familia supuestamente fueron separados.

Aunque lilia reconoce que le dijeron que solo ofrecían la vacuna de moderna.

“Pues yo pensé que a mi hijo le iban a poner la vacuna de Pfizer, y le entregaron la tarjeta y la vimos en la recepción, y me di cuenta de que le pusieron la de Moderna”, contó Baez.

Kleber Rodríguez, que tenía 15 años en el momento, y recibió la vacuna, es un adolescente con autismo y afirma que presentó su identificación escolar con fecha de nacimiento a la enfermera.

“El es inmune al dolor entonces sí él siente, lógico él no me va a decir que se siente mal verdad, eso es algo que ellos no entienden”, dijo Baez.

No fue hasta el sábado que Baez afirma regresó a tomar la segunda dosis en una farmacia CVS, luego de que el sitio donde fue inicialmente vacunada no la aceptara y le alertó que su hijo recibió la inyección errónea, fue entonces que se comunicó con Lestonnac Free Clinic.

“[Dijeron] que iban a hablar con el condado que iba a hablar a los CDC para decirles lo que pasó, y que nuevamente me pedían una disculpa”, señaló Baez.

Telemundo 52 se comunicó con la Clínica Lestonacc Free Clinic y la agencia de salud del condado de Orange, sin embargo, no nos proporcionaron ningún detalle sobre el caso. La clínica le verificó a Telemundo 52 vía telefónica que refirieron a la señora Baez al sitio de vacunación sin dar más detalles.

“Yo confié en ellos que eran profesionales supuestamente los que están poniendo la vacuna”, agregó Baez.

La farmacéutica Moderna informó hoy que su vacuna es 100% efectiva y segura en menores, esto según un estudio en jóvenes de 12 a 17 años, y pedirá que la FDA apruebe su uso de emergencia tan pronto como el próximo mes.

“Están poniendo en riesgo la salud de las personas, esto es algo muy delicado”, dijo Baez.

La agencia de salud del condado de Orange le dijo a Telemundo 52 a través de correo electrónico que dará una respuesta sobre el caso cuando puedan. A los padres de familia se les recomienda estar presentes cuando sean vacunados y preguntar las veces que sea necesario si están recibiendo la dosis de Pfizer, en este caso, la única aprobada para menores de 18 años.