Falta de suministro de vacunas cerrará por varios días megacentro de Dodger Stadium y cuatro sitios más en Los Ángeles

El megacentro de vacunación masiva de Dodger Stadium y otros cuatro sitios administrados por la ciudad de Ángeles estarán cerrados el viernes y el sábado porque la ciudad habrá agotado su suministro de la primera dosis de vacunas de Moderna COVID-19, dijo el miércoles el alcalde Eric Garcetti.

Los sitios volverán a abrir cuando la ciudad reciba más vacunas, posiblemente el martes o miércoles, dijo Garcetti.

La ciudad ha administrado 293,252 dosis, el 98% de su suministro, dijo Garcetti durante su sesión informativa sobre COVID-19 el miércoles.

“Estamos vacunando a las personas más rápido de lo que llegan los viales aquí en Los Ángeles, y estoy muy preocupado en este momento”, dijo Garcetti.

La ciudad recibió 16,000 nuevas dosis de vacunas esta semana, mientras administran una media de 13,051 dosis al día.

“Para mañana, esta ciudad habrá agotado su suministro actual de la vacuna Moderna para citas de primera dosis”, dijo Garcetti.

Garcetti instó a las agencias federales y estatales a enviar vacunas a Los Ángeles, y dijo que si la ciudad tiene el suministro, podrá completar 5 millones de vacunas para julio.

“Espero que haya algún funcionario federal por ahí, algún oficial que esta noche recibió la buena noticia de que algunas dosis más están en camino en algún lugar y nos diga 'Oye, no tienes que cerrar el viernes, no tienes que cerrar el sábado’”, dijo Garcetti. “Porque si recibimos esa noticia mañana, de nuevo estaremos trabajando en Dodger Stadium y los otros cuatro sitios durante el resto de la semana”.

Garcetti dijo que los éxitos de la ciudad: la creación del mayor lugar de vacunación y administrando el 98% de su suministro de vacuna - debe ser motivo para que se envíen más vacunas.

Garcetti también dijo que no estaba claro por qué la ciudad recibió tan pocas dosis esta semana.

“No significa que no hayamos preguntado, no significa que el estado no lo esté intentando.

Pero sabes que el gobierno dice que van a salir 11 millones de dosis allí, hay algo arruinado en el sistema”, dijo Garcetti.

“No estoy señalando con el dedo, estoy aquí para ayudar, pero necesito que todos me ayuden para que no nos pongan en esa posición de oscurecer el centro de vacunación más grande del mundo”, dijo.

Si bien los cinco sitios de la ciudad estarán cerrados, las nuevas vacunaciones móviles continuarán administrando las primeras dosis los viernes y sábados.

El programa piloto de vacunación móvil comenzó en el Distrito 8 del Consejo la semana y administró más de 1,700 inyecciones, más de dos tercios de las cuales fueron angelinos negros, dijo Garcetti.

La capacidad del programa se duplicó esta semana, ya que se expandió al Distrito 9 del Consejo, y Garcetti espera que la capacidad se triplique la próxima semana con la incorporación de la tercera unidad móvil de la ciudad en el Este de Los Ángeles en el Distrito 14 del consejo.

“Incluso con menos vacunas y tener que cerrar Dodger Stadium, mantendrá las clínicas móviles en marcha esta semana porque no podemos permitir ver los brotes y, francamente, las muertes desiguales que estamos viendo en las comunidades de color” dijo Garcetti.