Desvían a Chicago avión de United Airlines con destino a Los Ángeles por problemas de seguridad

Un vuelo de United Airlines fue desviado a Chicago cuando se dirigía a Los Ángeles la madrugada del miércoles debido a un problema de seguridad reportado por miembros de la tripulación, según la FAA.

Los detalles sobre la naturaleza del problema de seguridad no estuvieron disponibles de inmediato.

El vuelo 1533 de United Airlines despegó del Aeropuerto Internacional Newark Liberty el miércoles temprano con destino a LAX. El Boeing 787 aterrizó en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago alrededor de las 7:40 a.m., hora local del miércoles, después de que miembros de la tripulación informaran del problema.

El avión llevaba a bordo 202 pasajeros y nueve miembros de la tripulación.

“El vuelo 1533 de United se desvió a Chicago esta mañana debido a un posible problema de seguridad”, dijo United Airlines en un comunicado. “El vuelo aterrizó de manera segura y cumplió con las autoridades locales a su llegada. Los clientes desembarcaron y esperamos que el vuelo parta hacia Los Ángeles más tarde esta tarde”.

