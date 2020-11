Extrabajador alega falta de equipo de protección contra el COVID-19

Un ex conductor de una empresa química está demandando a su ex empleador, alegando que se vio obligado a renunciar esta primavera después de que la gerencia ignoró sus súplicas de uniformes de protección y distanciamiento social y calificó el coronavirus como un “engaño”.

La demanda de Shawn Zamora ante el Tribunal Superior de Los Ángeles contra TerraChem Inc. alega despido injustificado, represalias, discriminación por discapacidad, falta de adaptación razonable, falta de participación en el proceso interactivo y falta de tomar todas las medidas razonables para prevenir la discriminación. Zamora busca daños compensatorios y punitivos no especificados en la demanda presentada el martes. No se pudo contactar de inmediato a un representante de TerraChem.

TerraChem fabrica y distribuye productos químicos para dar servicio a empresas de petróleo y gas en todo California. Zamora trabajó como conductor y técnico de materiales peligrosos a partir de junio de 2018 en las instalaciones de Signal Hill de la compañía y sus deberes incluían realizar inventarios y realizar entregas de productos químicos a los pozos petroleros, según la demanda.

Marisset Verení tiene la información.

A Zamora se le proporcionó una pequeña camioneta para viajar desde y hacia el trabajo y la casa, dice la demanda. Durante su tiempo en TerraChem, Zamora a menudo fue testigo de que la compañía “transportaba intencional e ilegalmente materiales peligrosos mal etiquetados, descuidando flagrante e ilegalmente cumplir con las regulaciones del Departamento de Transporte del estado y almacenando imprudentemente e ilegalmente materiales inflamables en el almacén (de TerraChem) sin los métodos de seguridad adecuados.”, alega la demanda.

TerraChem ignoró las quejas de Zamora sobre las prácticas supuestamente inseguras, según la demanda, que también alega que la gerencia calificó al COVID-19 como un “engaño” y se negó a proporcionar equipo de protección a sus empleados o exigir el distanciamiento social.

La gerencia también ignoró las preocupaciones expresas de Zamora sobre la supuesta minimización del coronavirus por parte de la compañía, según la demanda.

Zamora se lesionó el hombro derecho mientras estaba de servicio en diciembre pasado mientras cargaba un balde de cinco galones en su camioneta, según su demanda, que también alega que la compañía se negó a acomodarlo y dijo: “Tenemos que hacer el trabajo, ¿por qué no usar ¿Su mano izquierda para conducir?”.

Además, tenía condiciones médicas preexistentes, todas las cuales lo incapacitaban físicamente, además de su lesión en el lugar de trabajo, según la demanda. Zamora es diabético y un defecto congénito provocó que tuviera una forma rara de asma y un pulmón colapsado, según la demanda.

Nunca solicitó adaptaciones para estas afecciones adicionales, pero en marzo se volvió “justificadamente preocupado de que corría un riesgo particularmente alto de infección debido a sus afecciones médicas preexistentes y discapacidades” debido al coronavirus, según la demanda. Preguntó si podía tomar una licencia médica para protegerse de la inflexión de COVID-19, pero la gerencia le dijo que “no debería preocuparse porque COVID-19 es un engaño y no hay un peligro real”, dice la demanda.

Luego de que Zamora volviera a preguntar sobre la provisión de EPP y la práctica del distanciamiento social, la empresa respondió que podría usar una máscara “si pudiera encontrar una”, dice la demanda. “Sintiendo que no tenía otra opción, (Zamora) salió y compró su propio PPE”, dice la demanda. Él alega que se llevaron la camioneta que se le proporcionó en represalia por sus quejas y solicitud de adaptaciones por lesiones.

Renunció el 25 de mayo para tomar otro trabajo que le pagaba menos, sintiendo que TerraChem “solo continuaría discriminándolo y tomando represalias en su contra hasta que ya no pudiera tomarlo más o hasta que (TerraChem) encontrara alguna razón falsa para despedirlo”, dice la demanda.