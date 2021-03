Extienden programa “Library To Go” de la Biblioteca de Los Ángeles

La Biblioteca Pública de Los Ángeles lanzó este martes el horario de recogida nocturno en más de dos docenas de ubicaciones, junto con un servicio gratuito de impresión inalámbrica remota que permite a los usuarios imprimir hasta 10 páginas de contenido al día.

Las sucursales bajo el programa de “Library To Go” ofrecerán servicio de recogida para las reservaciones realizadas mediante el catálogo en línea, entre las 12:30 y 7 p.m., los martes y jueves, con horario de recogida de 10 a.m. a las 4:30 p.m., los lunes, miércoles y viernes.

Los edificios de la biblioteca permanecen cerrados al público debido a la pandemia de COVID-19.

“Estamos encantados de expandir nuestros servicios para incluir el horario nocturno de Library To Go y la recogida de impresión inalámbrica remota para los usuarios que tradicionalmente han confiado en el uso de computadoras en la biblioteca para imprimir '', dijo el bibliotecario de la ciudad John F. Szabo. “El horario de la tarde y Printing To Go son los últimos

en nuestros esfuerzos continuos para expandir nuestros servicios y facilitar el acceso de los angelinos a la biblioteca”.

El programa Library To Go permite a las personas hacer una cita para recoger materiales de las mesas fuera de las bibliotecas mientras esperan en un área designada, usan una mascarilla y mantienen distancia física mientras recolectan sus materiales.

Con el nuevo servicio de recolección “Printing To Go” del sistema de la biblioteca, los usuarios pueden solicitar un máximo de 10 páginas gratuitas de contenido por día, ya sea en blanco y negro o en color, con un día hábil de aviso. Más información sobre el servicio de impresión está disponible haciendo clic aquí.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo que la expansión del programa Library To Go “abrirá las puertas de una gran literatura, aprendizaje y exploración a los niños y familias locales, y hará que este activo vecindario crítico esté disponible para más angelinos en un momento en que nuestro recursos cívicos nunca han sido más valiosos ''.

El servicio “Library To Go” está disponible en: