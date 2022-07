Extienden otro mes la moratoria de desalojos en Los Ángeles

El concejo municipal de la ciudad de Los Ángeles extendió este miércoles la moratoria que protege de los desalojos a los inquilinos que se han atrasado en los pagos de la renta por la pandemia.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta decisión. Al menos dos concejales se manifestaron a favor de una fecha definitiva para eliminar la moratoria de desalojos que protege a los residentes de la ciudad de Los Ángeles desde hace más de dos años.

Esa decisión podría llegar en un par de semanas cuando se dé a conocer un informe sobre los efectos de la pandemia en los inquilinos.

La tensión entre grupos que velan por los derechos de los inquilinos y la coalición de pequeños propietarios era palpable dentro y fuera del concejo municipal de Los Ángeles.

Por un lado, los inquilinos exigían la extensión de la moratoria que protege del desalojo a quienes se han atrasado en los pagos de la renta por la pandemia, mientras que los dueños demandaban el fin a la protección.

“Pidiéndole a los concejales que extiendan las protecciones, estas han mantenido a la gente en un hogar en este momento”, dijo Sergio Vargas, Líder organizador de ACE.

Durante más de dos años la moratoria de desalojos ha protegido a inquilinos como Martha Sepúlveda.

“Yo he sido muy afectada con eso del COVID-19, mis tres hermanos murieron de coronavirus, después a los dos meses murió mi madre y después mi sobrino, tuve que ayudar para los funerales”.

Sepúlveda está entre el grupo de inquilinos que han recibido ayuda del gobierno para pagar su renta, pero todavía no se ha puesto día con sus deudas y depende de la moratoria para tener un techo.

“Así que tenemos las protecciones, hemos visto muchos dueños intentando hacer cualquier clase de táctica para poder echar a la gente y no están respetando las protecciones en muchos casos”, agregó Vargas.

La coalición de pequeños propietarios de renta argumenta que no busca dejar a familias en la calle, pero sí eliminar las malas políticas de vivienda que afectan a los dueños.

El concejal del distrito 12, John Lee manifestó su apoyo para terminar las protecciones.

“Pongámosle una fecha para terminar la moratoria, para que los propietarios puedan planear”, dijo el concejal.

En respuesta, la presidenta del concejo municipal angelino, Nury Martínez señaló que ha instruido al departamento de vivienda a preparar un informe para considerar si se elimina o no la moratoria.

Con 11 votos a favor y uno en contra, se extendieron las protecciones de desalojo en la ciudad de los ángeles por otro mes.

“Por lo menos un mes más, me puedo sentir tranquila de que no me van a dar desalojo por el momento que busco una situación de conseguir más trabajo”, dijo Sepúlveda.

La ciudad de Los Ángeles es una de las pocas en California que continúa implementando una moratoria de desalojos por la pandemia.