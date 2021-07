Extienden licencia administrativa de Trevor Bauer hasta el 27 de julio

El lanzador de los Dodgers Trevor Bauer, quien enfrenta acusaciones de agredir físicamente a una mujer durante un par de encuentros, permanecerá en licencia administrativa hasta el 27 de julio.

Bauer fue colocado originalmente en una licencia administrativa de siete días el 2 de julio, pero posteriormente se prorrogó por una semana más.

Según el diario ‘Los Angeles Times’, la licencia ahora se ha extendido hasta el 27 de julio como parte del acuerdo alcanzado entre Major League Baseball y el sindicato de jugadores. Sin el acuerdo, la liga potencialmente podría haber suspendido a Bauer sin paga, informó The Times. Bauer todavía recibirá pago durante la licencia administrativa.

A fines de junio, una mujer presentó documentos judiciales en busca de una orden de restricción contra Bauer, alegando que la agredió físicamente durante un par de encuentros. Ella alega que Bauer la estranguló repetidamente hasta dejarla inconsciente, además de darle un puñetazo en la cara.

En sus documentos judiciales, la acusadora describe un par de encuentros sexuales con Bauer que se volvió cada vez más violento. Ella afirmó que Bauer la estranguló a la ligera al principio durante un encuentro del 21 de abril, luego puso sus dedos sobre su garganta, envolvió su cabello alrededor de su cuello y la estranguló hasta dejarla inconsciente.

Durante un encuentro posterior el 15 de mayo, ella afirmó que Bauer la asfixió nuevamente hasta quedar inconsciente, y se despertó con Bauer golpeándola repetidamente en la cabeza, incluyendo “con un puño cerrado hacia el lado izquierdo de mi mandíbula, el lado izquierdo de mi

cabeza y ambos pómulos”. Ella asegura que le reclamó a Bauer, y luego la estranguló de nuevo hasta que ella perdiera consciencia.

Dijo que fue examinada en dos hospitales y que finalmente participó en una conversación telefónica grabada con Bauer como parte de la investigación de la policía de Pasadena.

El agente de Bauer, Jon Fetterolf, emitió un comunicado criticando las acusaciones de la mujer como infundadas y difamatorias, diciendo que el lanzador “tuvo una breve relación sexual totalmente consensuada iniciada por (la acusadora) comenzando en abril de 2021”.

"Tenemos mensajes que muestran (a la acusadora) pidiendo repetidamente encuentros sexuales'' que implican solicitudes de ser “estrangulada'' y ser cacheteada en la cara”, dijo Fetterolf. "En sus dos encuentros, (la acusadora) condujo de San Diego a la residencia del señor Bauer en Pasadena, donde pasó a dictar lo que ella quería de él sexualmente y él hizo lo que se le pidió.

"Después de cada una de sus dos únicas reuniones con el señor Bauer, (la acusadora) pasó la noche y se fue sin incidentes, sin dejar de enviar mensajes al señor Bauer con bromas amistosas y coquetas. En los días siguientes a su segundo y encuentro final, (la acusadora) compartió fotos de sí misma e indicó que había buscado atención médica por una conmoción cerebral. El señor Bauer respondió con preocupación y confusión, y (la acusadora) no estaba enojada ni acusatoria.

“El señor Bauer y (la acusadora) no se han correspondido en más de un mes, y no se han visto en más de seis semanas. Su base para presentar un orden de protección es inexistente, fraudulenta y omite deliberadamente hechos claves, información y sus propias comunicaciones relevantes. Cualquier alegación de que los encuentros de la pareja no fueron 100% consensuados son infundados, difamatorios y serán refutados en toda la extensión de la ley”.

El teniente Bill Grisafe del Departamento de Policía de Pasadena confirmó que la agencia está investigando las acusaciones contra Bauer, pero no pudo proporcionar detalles adicionales.

Una audiencia judicial en el centro de Los Ángeles está programada para el 23 de julio para determinar si una orden de restricción temporal que la mujer obtuvo contra Bauer se debe de extender.

Bauer firmó un contrato de tres años con los Dodgers el 11 de febrero por un valor de $ 102 millones, incluidos $ 40 millones esta temporada, la mayor cantidad de salario en una sola temporada en la historia del béisbol, según múltiples medios.

Bauer ganó el Premio Cy Young de la Liga Nacional la temporada pasada mientras jugaba con los Rojos de Cincinnati.