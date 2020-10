Exsecretario Mexicano de Defensa Nacional arrestado en LAX

El exsecretario de Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, tuiteó el jueves por la noche el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

Ebrard citó información del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, y escribió que esperaba ser informado de los cargos en las próximas horas.

Cienfuegos fue arrestado por las autoridades estadounidenses a pedido de la Administración de Control de Drogas y enfrentará cargos de lavado de dinero y de drogas, dijo un funcionario federal a The New York Times.

Cienfuegos fue ministro de Defensa de 2012 a 2018.

"Nunca ha habido un ministro de Defensa arrestado en México", dijo el ex canciller mexicano Jorge Castañeda a The New York Times. "El ministro de Defensa de México es un tipo que no solo dirige el ejército y es militar, sino que reporta directamente al presidente. No hay nadie por encima de él excepto el presidente".

El hombre de 72 años es un general retirado del ejército mexicano y el primer oficial militar de alto rango en ser detenido en los Estados Unidos en relación con la corrupción por drogas.