Exrepresentante Katie Hill demanda a ex y medios por fotos de desnudos

La exrepresentante estadounidense Katie Hill demandó a su exmarido y a dos medios de comunicación el martes por distribuir "pornografía no consensual" que ayudó a torpedear su carrera política.

Hill demandó a Kenneth Heslep, quien dijo que lanzó un “ataque de tierra arrasada” contra ella después de que ella rompió con él al distribuir fotos de desnudos en el Daily Mail y RedState, un sitio de medios conservador.

“Menos de cinco meses después de la ruptura, las imágenes de Hill desnuda que solo Heslep había poseído anteriormente se publicaron a nivel mundial en Internet, junto con mensajes de texto íntimos y mentiras crueles”, dice la demanda. "Los acusados ​​de los medios ayudaron a Heslep a maximizar el daño a Hill, ampliando y publicando información confidencial profundamente privada y degradante y declaraciones falsas, todo proporcionado por Heslep".

Los correos electrónicos de The Associated Press en busca de comentarios de los abogados de Heslep y las empresas matrices de los medios de comunicación no fueron respondidos de inmediato.

La demanda de Hill renueva las acusaciones de abuso que hizo en su caso de divorcio contra Heslep que condujo a una orden de restricción temporal contra él a principios de este mes en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Heslep, de 37 años, recibió la orden de permanecer al menos a 91 metros (100 yardas) de Hill, su madre y su hermana, así como del perro, la cabra y el caballo de Hill. Ella afirmó que había matado a sus mascotas en el pasado para aterrorizarla.

Hill, de 33 años, renunció al Congreso el año pasado después de que se filtraran a los medios conservadores fotografías de ella y un asistente desnudos. Heslep ha negado previamente esas acusaciones.

Hill reconoció haber tenido un romance inapropiado con una asistente de campaña, pero negó las acusaciones de tener una relación con un miembro del personal del Congreso. Una relación con un miembro del personal del Congreso habría violado las reglas de la Cámara.

Hill había sido parte de una ola demócrata que sacó del cargo a siete republicanos de California en 2018 cuando derrotó al republicano Steve Knight en 2018 por el puesto 25 del distrito del Congreso, que cubre el norte del condado de Los Ángeles y parte del condado de Ventura.

El republicano Mike García ganó el escaño vacante de Hill en la Cámara en las elecciones de noviembre.

Hill dijo que las fotos de desnudos fueron provistas por Heslep para sabotear su carrera después de que ella terminó su relación de 15 años que comenzó cuando ella tenía 16.

Heslep, que vive al sur de Los Ángeles en Tustin, recibió la orden de no acechar, amenazar o agredir a Hill y sus familiares ni hacerse pasar por ellos en la web. Se le ordenó que guardara sus armas con un comerciante autorizado o las entregara a la policía.

La orden de restricción está en vigor hasta el 30 de diciembre, cuando el juez decidirá si concede la solicitud de Hill de prohibir a Heslep divulgar "información confidencial" sobre Hill, como su historial médico, sexual o financiero, a los medios de comunicación o en las redes sociales. .

La demanda presentada en el mismo tribunal dijo que el Daily Mail publicó un artículo tres días después de que se concediera la orden de restricción que incluía 26 fotos tomadas por Heslep, incluida una de Hill desnuda sin su consentimiento.

"La Primera Enmienda no proporciona un derecho de carta blanca para degradar sexualmente y exponer a los funcionarios públicos", dice la demanda. "Este derecho no se extiende a la difusión no consensuada de imágenes de desnudos donde, como aquí, la persona representada tenía una expectativa razonable de privacidad".

La demanda dice que Heslep y Mail Media, Inc., padre del Daily Mail, y Salem Media Group, Inc., propietario de RedState, conspiraron y distribuyeron imágenes íntimas de ella sin su consentimiento. La demanda también alega que Heslep le infligió angustia emocional intencionalmente y que las empresas incurrieron en prácticas comerciales injustas al violar las leyes de privacidad.

Hill busca daños monetarios no especificados y quiere que las imágenes se eliminen permanentemente de los sitios web de los medios de comunicación y que cualquier copia física sea destruida permanentemente.