Expresentador de Fox News anuncia su candidatura para gobernador de California

Steve Hilton, quien presentó un programa en Fox News durante seis años y trabajó como asesor del ex primer ministro británico David Cameron, lanzó su campaña en Huntington Beach.

El comentarista conservador Steve Hilton anunció el martes que se une a la contienda por la gobernación de California en 2026, presentándose como republicano para reemplazar al demócrata Gavin Newsom, quien por ley no puede aspirar a un tercer mandato.

Hilton, quien presentó un programa en Fox News durante seis años y trabajó como asesor del ex primer ministro británico David Cameron, criticó a los demócratas estatales durante el lanzamiento formal de la campaña en Huntington Beach por los notoriamente altos impuestos del estado, el alza de los precios de las viviendas y "la destrucción del sueño californiano".

Dijo que acogería con agrado la candidatura de la exvicepresidenta Kamala Harris, exsenadora y fiscal general de California, quien no ha descartado postularse para el cargo. Dijo que el puesto de gobernadora no es un "premio de consolación para una política fracasada y rechazada de Washington… que cree que debería obtener este puesto por su identidad, no por su capacidad".

Harris es hija de padre jamaicano y madre india, y se convertiría en la primera mujer negra elegida gobernadora en Estados Unidos si se postula y gana.

Hilton también atribuyó la gran magnitud de los incendios forestales del sur de California de enero al "extremismo e incompetencia demócrata", junto con el "complejo industrial" del partido, compuesto por activistas, sindicatos y burócratas.

Las causas de los letales incendios de Palisades y Eaton siguen bajo investigación. Ambos se iniciaron el 7 de enero durante los fuertes vientos de Santa Ana en una región que había estado completamente seca durante ocho meses. El incendio de Palisades, el más grande, destruyó más de 6,800 estructuras y causó la muerte de al menos 12 personas. El incendio de Eaton destruyó más de 9000 estructuras y causó la muerte de 18 personas.

Hilton no detalló específicamente de qué culpaba a los demócratas. La alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, destituyó posteriormente al jefe de bomberos en medio de una disputa pública sobre los preparativos para un posible incendio y acusaciones mutuas entre el jefe y el Ayuntamiento sobre la responsabilidad de la devastación.

El sistema de agua utilizado para combatir el incendio de Palisades en Los Ángeles colapsó ante las demandas de lo que resultó ser el incendio más destructivo en la historia de la ciudad, con algunos hidrantes secos. Bass ha sido criticado por encontrarse fuera del país cuando comenzó el incendio.

Con el lema "Otra vez dorado: Buenos empleos, buenos hogares, buenos niños", su campaña afirmó que Hilton "reforzará su compromiso con soluciones positivas y prácticas en lugar de la ideología y el dogma actuales", según un comunicado.

Su campaña afirmó que el "populismo positivo" de Hilton se centraría en ayudar a las familias trabajadoras. Hilton se une a un grupo repleto de demócratas prominentes, como el exsecretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Xavier Becerra, y la exrepresentante federal Katie Porter. El sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, firme partidario del presidente Donald Trump, es el otro republicano en la contienda. La contienda podría verse drásticamente afectada si Harris decide presentarse.

California opera un sistema de primarias donde todos los candidatos compiten en una sola papeleta, independientemente del partido, y los dos que reciben más votos pasan a las elecciones generales de noviembre.

Los republicanos no han ganado una contienda estatal en California, un estado con una fuerte tendencia demócrata, en casi dos décadas. Arnold Schwarzenegger fue el último republicano en ser elegido gobernador en 2006.