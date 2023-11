Captado en cámara: patrulla de LAPD lo atropella mientras caminaba por la acera en Exposition Park

Un hombre que caminaba por una acera de Los Ángeles la madrugada del miércoles casi fue atropellado por una patrulla del Departamento de Policía de Los Ángeles en una escena desgarradora captada por la cámara.

En el video de la cámara de seguridad se puede ver a Chris Davis, con un chaleco de alta visibilidad, moviéndose de izquierda a derecha mientras intenta esquivar la patrulla que se desliza en su dirección.

El auto parecía tener la parte delantera dañada por una colisión antes de golpear a Davis.

“Estaba caminando por la calle, justo aquí”, dijo Davis, sacudiendo la cabeza mientras se sentaba en el banco de una parada de autobús después del accidente. “Me golpearon [con el vehículo] y me tiraron contra el cristal”.

Davis quedó brevemente atrapado entre la patrulla y el edificio cerca del Bulevar Martin Luther King Jr. y la Avenida Normandie, en Exposition Park. Se puede ver a dos oficiales saliendo inmediatamente del auto para ver a Davis, quien fue hospitalizado con heridas que no ponen en peligro su vida.

Los detalles sobre lo que provocó el accidente, ocurrido a las 12:30 a.m., no estuvieron disponibles de inmediato. Ningún oficial resultó herido.

La policía de Los Ángeles dijo que los agentes no participaban en una persecución.

