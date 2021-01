Expertos: Los Ángeles no debería volver a la ‘normalidad’ luego de la pandemia

El Comité para el Área Metropolitana de Los Ángeles, junto con investigadores de UCLA y USC, publicó un informe en el que argumentó que Los Ángeles no debería volver a la normalidad después de la pandemia de COVID-19, sino que debería construir una economía que funcione para todos.

El informe "No Going Back" se realizó con empresas, organizaciones sin fines de lucro, funcionarios gubernamentales e investigadores académicos, y el grupo descubrió que volver a la normalidad significaría no abordar la pobreza y no estar preparado para futuras pandemias.

"Una cosa que es importante reconocer es que, si bien la pandemia definitivamente ha creado una cantidad significativa de inequidad y angustia económica en las comunidades, estábamos preparados para que la respuesta se desarrollara de esa manera", dijo Edward Muna, analista senior de datos en el Instituto de Investigación de Equidad de USC Dornsife.

“Experimentamos grandes cantidades de desigualdad de ingresos antes de la pandemia y una representación excesiva de trabajadores afroamericanos, latinos y asiáticos del Pacífico estadounidenses en trabajos esenciales y de mayor riesgo. Estamos viendo que las cosas se desarrollan como están ahora porque el sistema se construyó de esa manera".

El informe sugirió que lo primero en la agenda de Los Ángeles debería ser prevenir una ola de desalojos cuando la moratoria finalice en marzo y entre 36,000 y 120,000 familias y hogares se queden sin hogar.

El informe dio a conocer opciones, incluido el hecho de que el gobierno federal organice la compra del alquiler adeudado y permita a las personas establecer planes de pago sostenibles. El alquiler promedio adeudado por los inquilinos en California es de $7,000, según el informe.

A largo plazo, para evitar una crisis como esta en el futuro, el informe recomendó que el condado de Los Ángeles continúe su trabajo sobre viviendas asequibles. El condado tiene 500,000 unidades de vivienda asequibles por debajo de sus necesidades, según el informe.

Los investigadores dijeron que una opción es adquirir hoteles y moteles y convertirlos en unidades de vivienda, reutilizar las instalaciones públicas y los terrenos públicos para la vivienda y estabilizar el mercado de alquiler.

El informe también enfatizó la necesidad de construir una economía que funcione para todos los angelinos y señaló que COVID-19 tuvo el impacto más dramático en las personas de color.

La tasa de mortalidad de negros e hispanos entre las personas de entre 45 y 54 años fue seis veces más alta que la de las personas blancas de la misma edad, y casi un tercio de las enfermeras que murieron a causa del virus en los EEUU eran filipinas, aunque solo son 4% de la población, según el informe.

Los impactos económicos también han afectado más a las personas de color, y el 40% de las empresas propiedad de negros han cerrado en comparación con el 22% de las empresas estadounidenses en general.

“Subrayamos en el informe que no se pueden solucionar estos problemas sin tener una lente de enfoque específica en la raza. Implementar un programa de alivio del desempleo que no preste atención al hecho de que más del 43% de la fuerza laboral negra de California ha solicitado el desempleo desde marzo es algo que carece de manera innata ”, dijo Muna.

El informe recomienda que Los Ángeles mejore las comunidades de color mediante la agilización de los procesos de adquisición para facilitar que las pequeñas empresas soliciten contratos. También instó a las empresas privadas a diversificar sus cadenas de suministro y apoyar a los proveedores de propiedad de minorías.

Se citó a Kaiser Permanente como ejemplo, ya que han comprado hasta $ 2 mil millones al año a empresas propiedad de veteranos, mujeres, personas de color, personas discapacitadas y miembros de la comunidad LGBTQ +.

Los investigadores señalaron que los gobiernos locales pueden priorizar iniciativas de equidad como la iniciativa Emprendedores sociales para el desarrollo económico, que brinda oportunidades y capacitación a los emprendedores, sean inmigrantes legales o no.

También sugirieron que los gobiernos ayuden a las personas negras a comprar viviendas, ya que la comunidad negra tiene la tasa de propiedad de vivienda más baja de cualquier grupo étnico de EE. UU. Esto podría hacerse mediante la indulgencia hipotecaria y préstamos hipotecarios asequibles, que ayudarían a las personas a acumular riqueza generacional y reducir las tasas de personas sin hogar.

Los investigadores también instaron a los gobiernos a democratizar Internet cerrando la brecha tecnológica entre los grupos étnicos y de ingresos.

En el condado de Los Ángeles, el 30% de los niños carecen de acceso a una computadora y a Internet de alta velocidad, y en los hogares negros y latinos, el 40% de los niños no tiene acceso. Sugieren que todos los estudiantes inscritos en clases en línea tengan dispositivos informáticos básicos y que el condado de Los Ángeles proporcione servicios de Internet y banda ancha a los residentes.

El informe también recomendó que el condado de L.A. “apoye a todos los angelinos” ayudando a los inmigrantes indocumentados a obtener un estatus legal. Señaló que los inmigrantes indocumentados son el 12% de la fuerza laboral de L.A., y esos trabajadores están empleados de manera desproporcionada en puestos esenciales con alto riesgo de COVID-19. Muchos también están empleados en la industria alimentaria y han perdido sus trabajos debido al cierre de restaurantes.