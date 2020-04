Expertos explican que poner bajo la pregunta “raza” en Censo 2020

El miércoles comenzó la semana de tomar acción para llenar el formulario del Censo 2020, que es primordial no solo para el conteo de la población, pero también para una repartición justa de recursos.

El formulario no es largo, toma aproximadamente 10 minutos llenarlo, y ahora que los niños están en casa pueden asistirlo, aunque con excepción de una pregunta, que ahora Telemundo 52 le puede a ayudar a contestar, el resto es relativamente simple.

“Somos siete en total, y también [la mascota de la familia] Cooper, no se si lo podemos anunciar, el vive, y come”, dijo Suyapa Guzmán, quien quiere contestar el Censo 2020.

Las mascotas no cuentan en el Censo, pero el resto de la familia si, y una abuelita hizo su tarea y llenó el formulario.

“[El gobierno] que me miren que existo, que cuento, y que aporto, con mi sonrisa como sea pero aportamos”, señaló Guzmán.

Su hija Susy optó por llenarlo en internet, en my2020census.gov dónde a mano derecha le dan opción de cambiar el idioma.

Si no tiene su código enviado por correo, puede usar su domicilio.



La primera pregunta es de la dirección, si está correcta”, dijo la hija de Guzmán.

La información sobre el hogar, es básica, cuantos viven con usted desde el primero de abril, sin incluir, familiares que por ejemplo están lejos debido a la universidad o servicio militar. ¿Es dueño o renta su vivienda?

Cada uno de los miembros de la familia tiene su sección con el sexo, fecha de nacimiento, origen.

“Contestar si somos latinos, hispanos” “¿que pongo? ¿Centroamericana?” Si”.

Y la última.

¿ Qué raza? porque los hispanos dice que no es origen, no es una raza.” “porque no soy de china o filipino American Indian”

Esa pregunta fue la más difícil de contestar, más porque los hijos de Guzmán son multirraciales.

La Organización Chirla ha recibido la misma pregunta.

En la parte de raza puede elegir la última opción, ”otra“ y escribir el país de donde es”, dijo Maru Galván, de CHIRLA.

Si así como Susy, sus hijos son de diferentes razas, los expertos sugieren que debería escoger todos los que aplican, y al final si quiere añadir otra, lo puede hacer.

Si usted tiene preguntas o prefiere llenar el formulario por teléfono solo llame al 1-800-354-7271. Si lo va enviar por correo, no necesita pagar por el timbre.