Expertos: es poco probable que huevos de águilas calvas eclosionen

Es poco probable que dos huevos de un águila calva puestos el mes pasado en un nido del sur de California observados por una cámara web eclosionen, dijeron expertos el lunes.

La madre águila Jackie entregó el primer huevo el 11 de enero y el segundo unos días después cerca de la comunidad montañosa de Big Bear al este de Los Ángeles.

El compañero de Jackie, un águila calva macho llamado Shadow, ha estado compartiendo tareas para calentar huevos durante una serie de tormentas de nieve.

El grupo Friends of Big Bear Valley, que dirige la popular transmisión en vivo, dijo que los huevos han pasado casi dos semanas de su fecha prevista de eclosión.

“Parece ahora que los huevos de Jackie y Shadow no van a eclosionar esta vez. No podemos saber exactamente por qué: es posible que no hayan sido fertilizados o que hayan dejado de desarrollarse en algún momento del proceso por una variedad de condiciones y razones”, dijo el grupo en Facebook.

Más de 12,000 personas vieron el video el lunes por la tarde. Mostraba un águila en un nido cubierto de nieve mientras la última tormenta invernal azotaba el Bosque Nacional de San Bernardino.