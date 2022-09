Expertos: consumidores tienen el derecho de apelar contra seguros médicos que niegan cobertura

Si su seguro médico le ha negado un reclamo, no se preocupe, existen recursos para ayudarle.

Según un reciente estudio, en el 2020 hasta 18% de los reclamos a una red popular de seguros, se negaron a los pacientes, pero los expertos de Consumer Reports reiteran que, como consumidor, usted tiene derecho de apelar esas decisiones.

José Garrote dijo que recientemente quedó sorprendido cuando su compañía de seguro médico le negó la cobertura de un servicio básico

“Yo siempre me he hecho el examen de sangre y nunca me habían cobrado nada porque mi seguro lo cubre”, dijo Garrote, residente de California.

El señor Garrote llamó de inmediato a la compañía que le envió la factura para aclarar lo ocurrido, y para su tranquilidad, reconocieron que habían cometido un error.

Y eso es justamente lo que recomiendan los expertos de Consumer Reports, pues todo consumidor, tiene derecho a apelar una decisión de este tipo, ya sea que tenga Medicare, seguro médico mediante su empleador o su propio seguro de salud”, dijo Octavio Blanco, portavoz de Consumer Reports.

“En primer lugar, los errores pueden ocurrir en varios puntos de la presentación del reclamo o del proceso de autorización previa, así que llama a tu aseguradora para asegurarte de que la decisión no se haya tomado por error”, dijo Blanco.

Y es que, de acuerdo a un informe de Kaiser Family Foundation, en el 2020, se negaron cerca del 18 por ciento de los reclamos de personas aseguradas dentro de la red, a través de un plan de la ley del cuidado de salud a bajo precio.

“Para presentar una apelación formal, solicita la ayuda de tu médico para escribir una carta que explique la necesidad del procedimiento e incluye documentos de respaldo, como tus registros médicos y estudios sobre el tratamiento. Y recuerda de presentar tu caso de por qué no estás de acuerdo con la decisión de negar el reclamo”, dijo Blanco.

Y aunque después de la apelación inicial podrían pasar unos 30 días o más para que le respondan, si está apelando la decisión de cobertura por cuidado médico que aún no ha recibido, puede solicitar una revisión acelerada.

Y ojo, que por ley, si la compañía de seguros, ya sea Medicare o un proveedor privado, decide negarle el beneficio, tienen que indicarle, por escrito cual es la razón y decirle cómo apelar la decisión.

Por cierto, si Medicare le niega un reclamo, hay varias acciones adicionales que puede tomar, incluyendo solicitar una audiencia ante un juez, y si su seguro es a través de su empleador, el departamento de recursos humanos de su empresa podría ayudarle.