Experto explica por qué regalar boletos de la lotería no es para todo el mundo

Si está pensando en comprar boletos de la lotería para regalarle a sus seres queridos, hay que tomar en cuenta ciertas reglas, para que el regalo no se torne en un dolor de cabeza, Telemundo 52 Responde explica.

Los boletos son fáciles de comprar, y de regalar, pero, los boletos de la lotería no son para todos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Seguramente ya tiene su lista de regalos para los chicos de la casa, pero ojo, hay uno que podría parecer perfecto, pero no es para todos.

“No hay que regalar Scratchers a menores de edad”, dijo Jorge De La Cruz, sub director de comunicaciones de California.

En California, por ley, los niños no pueden participar en juegos de azar y sorteos.

“Si usted les regala boletos a menores de edad, desafortunadamente, si ganan los premios, no se les puede dar, porque los descalifica porque los premios son solo para mayores de edad”, dijo De La Cruz.

La buena noticia es que toda persona mayor de 18 años puede participar y ganar.

"No es requerido ser ciudadano o residente de Estados Unidos para jugar la Lotería de California, así que no importa su estatus migratorio, usted puede jugar y ganar jugando la lotería”, añadió.

Pero entonces, si gana y es indocumentado, ¿cómo cobra el premio?

“La única diferencia es que se paga un poquito más de impuestos federales si no es ciudadano de Estados Unidos”, dijo De La Cruz.

Recuerde: ¿si gana menos de $600, el premio lo puede cobrar en cualquier tienda donde se vendan boletos de la lotería, y en caso de que gane más.

"Si es un premio de $600 para arriba, entonces se llena un formulario de la lotería, y se entrega a la oficina del distrito más cercana a usted, o por correo”, dijo.

Si usted sigue este proceso, le llamarán de la Lotería de California para darle los detalles de cómo recibirá su premio, pero ojo, ¡No caiga si le llama alguien de la nada!

“¡Usted Ganó! ¡Vamos a regalarle dinero! ¡No, no, no! Cuando la lotería lo contacta es porque usted primero ya llenó un formulario de la lotería”, añadió.

Y muy importante, nadie le va a pedir pagar por haber ganado.

“Nunca vamos a decir que nos dé dinero por adelantando para recibir un premio, eso no es seguro. Así que no de informes personales, no esté mandando dinero, si usted gana un premio, contacte a la Lotería de California”.

Y muy importante, tómeles foto a sus boletos, aún antes del sorteo, y a los Scratchers también, porque si gana, y se le llegan a extraviar, al menos tiene pruebas, porque existen casos de que la gente ha perdido sus boletos o hasta los lavan.