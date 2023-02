Ingrid Brown depende de su tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT) emitida por el estado para comprar alimentos. Pero recientemente, el dinero de la tarjeta desapareció, un total de $381.

"Me siento molesto. Y está mal. Porque la gente está pasando hambre”, dijo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Brown estaba confundida cuando supo que el dinero se gastó en una tienda de comestibles en Nueva York. El I-Team ha escuchado historias similares de otros destinatarios de tarjetas EBT. Sean Ostriker vio desaparecer $280 de su tarjeta; ese dinero también se gastó en Nueva York.

“Apesta que se suponga que el estado debe proporcionar estos beneficios a las personas que los necesitan y, en cambio, va a los estafadores sin que aparentemente tenga un final a la vista”, dijo.

El profesor de la USC y experto en seguridad Clifford Neuman dijo que los ladrones están robando el dinero usando un skimmer, un dispositivo que conectan a los cajeros automáticos o terminales de punto de venta en las tiendas de comestibles que usan los destinatarios. Una vez que los ladrones tienen el dinero, pueden gastarlo en cualquier lugar.

“Alguien con un skimmer. Roban la información de estas tarjetas. Y luego lo publican en la dark web. Se lo venden a otros en la web oscura. Entonces, el hecho de que la tarjeta esté aquí en California y se use en otro lugar es bastante típico”, dijo Neuman.

El gobierno estatal financia las tarjetas y no niega el problema. Cuando el I-Team de nuestra cadena hermana de KNBC denunció por primera vez el fraude en curso en noviembre, el estado dijo que los ladrones habían robado casi $24 millones en un año de las tarjetas EBT. Desde entonces, ese número ha subido otros $10 millones.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solis se está escuchando del problema por sus electores.

“Eso impacta a muchas personas que están realmente en situaciones desesperadas”, dijo.

Solis dijo que agregar la tecnología de chip a las tarjetas EBT dificultaría que los ladrones roben los fondos. El estado ha presupuestado tarjetas con chip, pero faltan dos años para eso. Solís está pidiendo un cambio ahora.

“Esperemos que podamos lograr que los legisladores y el gobernador lleguen a un acuerdo para acelerar esto y sacarlo de una manera más rápida”, dijo.

El I-Team se comunicó con la oficina del gobernador Gavin Newsom para preguntar si están dando prioridad a las tarjetas con chip, pero no recibimos una respuesta.

Solis también está tratando de eliminar los aros que los destinatarios tienen que atravesar para que se les reembolse el dinero robado, como presentar informes policiales.

Brown dijo que presentó tres reclamos y un informe policial, y finalmente recuperó su dinero, después de varias semanas estresantes.

“Creo que deberían tomárselo más personal, como si fuera de ellos. ¿Qué pasaría si fuera usted o su madre o alguien que no pudiera comer o realmente no tuviera los medios o no tuviera el derecho en su mente o corazón para pedir ayuda? ¿Y si fueran ellos? dijo Brown.

Consejos para mantener seguro su dinero EBT

Sacuda y revisa los cajeros automáticos y terminales POS para asegurarte de que no haya un dispositivo de conectado. Si encuentra uno, repórtelo llamando al 800-222-TIPS.

Nunca responda a mensajes de texto o llamadas sobre su tarjeta EBT, incluso si se trata de mensajes que dicen que su tarjeta ha sido bloqueada. Estos son probablemente estafadores que intentan robar su dinero.