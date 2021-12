Experta: Qué hacer para no endeudarte durante las fiestas navideñas

Los expertos en finanzas recomiendan no endeudarse durante la temporada festiva, pero, aun así, son miles de consumidores los que utilizan las tarjetas de crédito para ir de compras.

Según los expertos, las tarjetas de crédito, se utilizan de forma adecuada, las tarjetas de crédito pueden servirle hasta para recibir beneficios y artículos gratuitos, pero recuerde, solo funcionan si las usa con una estrategia, y no se endeuda a ciegas.

Ir de compras con una lista de regalos, y un presupuesto fijo es la manera perfecta de limitar nuestros gastos.

“Idealmente, es que no tengas que usar tus tarjetas de crédito para endeudarte más”, dijo Beatriz Hartman, asesora de Consiladated Credit”.

Claro que no siempre es posible, por eso, muchos consumidores utilizan las tarjetas de crédito, y piensan, ¡después lo pago!

Si usted, tiene planeado usar la suya, tome en cuenta estas recomendaciones:

usa una tarjeta que te ofrezca beneficios;

usa una tarjeta que tenga un interés bajo, sobre todo si sabes que no la vas a poder pagar al siguiente mes.

Las que tienen recompensas, o ''rewards'‘, son una buena opción. Por ejemplo, si va a ir de viaje o a realizar compras de artículos costosos, podría ser una buena opción usar estas tarjetas, o incluso, obtener una tarjeta nueva, que ofrezca un bono adicional.

“Que te den puntos, te den millas, si ya te vas a endeudar de alguna manera, que te den algún tipo de beneficio”, señaló Hartman.

Busque aquellas que ofrecen promociones tales como 0% de interés por meses, o un descuento considerable en su compra, así, tendrá tiempo de saldar la deuda sin incrementarla, pero ojo, tenga bien en cuenta cuando vence el periodo de gracia, para evitarse pagar penalidades por pagos atrasados, pues pueden ser severas.

“Si vas a usar la tarjeta de crédito para comprar un artículo grande, [intenta] pagarlo a tres meses, úsalo con un interés bajo para que no cueste mucho más”, agregó.

Otra recomendación al usar tarjetas de crédito es usarlas como si fuera efectivo. Es decir, solo si va a poder pagar el mes entrante. Para no pagar intereses, no caiga en la trampa de comprar algo que realmente no está dentro de su presupuesto, pues terminará pagando mucho más a la larga.

“Extiende la deuda de Navidad por seis a ocho meses, eso es un “no”. Evita eso, todo lo que haces para ahorrarte, y lo pagas en ocho meses, todo te sale muchísimo más caro. No tiene sentido”, agregó.

Trate de apegarse a su lista y a su presupuesto, y de preferencia, no lleve consigo a todos lados su tarjeta de crédito, solo cuando tenga el plan específico de usarla, así evitara hacer compras impulsivas.