Expanden programa que guía a estudiantes de preparatoria hacia la universidad

Un programa que encauza a estudiantes de la preparatoria hacia la universidad, ha sido expandido, y ahora incluye 40 escuelas.

El programa ofrece cursos de nivel superior gratis a estudiantes en el sector ‘este’ de LAUSD.

El presidente del colegio East Los Angeles o ELAC, miembros de la mesa directiva del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y otros educadores, anunciaron la expansión de su programa ‘Great Outcomes College Bridge’, que ayuda a estudiantes de preparatoria a dar el primer paso rumbo a la educación superior.

“Nuestros maestros van directamente a las clases de la preparatoria y dan las clases de colegio del Este de Los Ángeles para darle oportunidades a los estudiantes de tomar clases de colegio mientras todavía están tomando clases de preparatoria”, dijo Alberto Román, presidente de ELAC.

Llevar la muestra de lo que es una clase universitaria es necesario especialmente en la comunidad latina.

“Los estudiantes me pedían, ‘señor Huerta, necesitamos más ayuda para ingresar a las universidades. No tenemos la confianza nuestros padres no nos pueden ayudar muchas veces’”, dijo José Huerta, superintendente del local este de LAUSD.

El obstáculo económico se elimina pues las clases que se ofrecen son completamente gratis.

“Y les da la oportunidad en ese momento para empezar a pensar a muchos que tal vez no han pensado en ir la colegio”, señaló Román.

El profesor Felipe Agredano es maestro de ELAC y lleva sus clases de Ciencias Políticas y Estudios Chicanos a las preparatorias.

“Son los estudiantes que sobresalen, son excelentes y están muy capacitados para hacer un buen trabajo en el colegio o universidad”, dijo Felipe Agredano.

Son 40 escuelas en el Este de Los Ángeles las que participan en ‘Great Outcome College Bridge’.

“Empieza en Lincoln, Wilson, Roosevelt, Garfield, Huntigton Park, Bell, Southgate, y son miles de jóvenes”, dijo Mónica García, miembro de la junta escolar de LAUSD.

Veintiocho mil estudiantes de las escuelas participantes tendrán la oportunidad de tomar por lo menos un curso a nivel universitario.

Y las personas ya completaron el programa están agradecidos.

“Me preparó y me ayudó, y me dio la confianza de ser un estudiante del colegio, y ya me preparó para ser la primera de mi familia en graduarme", dijo Charissa Barrentos, estudiante de ELAC.

Y son precisamente las historias de éxito como la de Charissa lo que busca cumplir el programa. El programa ofrecerá 100 clases en el semestre del otoño.