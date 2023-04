Estuvo encarcelado injustamente durante 20 años y ahora se postula para el Congreso

Un hombre del sur de California estuvo encarcelado durante 20 años por un asesinato que no cometió. Tras ser exonerado, se postulará para representar uno de los escaños del Congreso más competitivos de la nación.

Francisco “Franky” Carrillo anunció el miércoles que se postulará como demócrata para derrocar al titular republicano Mike García en el Distrito 27 de California.

El distrito incluye parte del Valle de San Fernando, una franja del Valle del Antílope y Santa Clarita. Ha cambiado entre demócratas y republicanos en elecciones recientes después de años de proporcionar un bastión republicano confiable.

Cook Political Report cambió recientemente su predicción sobre el posible resultado de la carrera de “republicano magro” a una sacudida.

“Quiero ayudar a detener a las corporaciones y los directores ejecutivos que siguen tratando de manipular el sistema en nuestra contra, oponerme a los políticos imprudentes que están dispuestos a subvertir la democracia a toda costa, y asegurarme de que tengamos jueces que cumplan con la ley, no con sus leyes políticas. o benefactores económicos”, dijo Carrillo en un video anunciando su candidatura.

Carrillo llamó a García un “extremista MAGA”. La estación hermana NBC4 se comunicó con la oficina de García en busca de comentarios pero no recibió una respuesta de inmediato.

García obtuvo una estrecha victoria en el Distrito 27 en 2020. El expiloto de combate de la Marina recibió el respaldo de Donald Trump ese año, luego se unió a los republicanos de la Cámara que rechazaron los votos electorales de Arizona y Pensilvania y se opusieron a la destitución de Trump después de la insurrección del Capitolio.

Carrillo tenía 16 años cuando fue arrestado. En una entrevista de 2012, le dijo a NBC4 que 15 agentes del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles irrumpieron en la puerta de su casa en Lynwood con las armas en la mano.

Fue declarado culpable de asesinato y condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas. Carrillo dijo que agentes corruptos coaccionaron y amenazaron a testigos clave para que lo identificaran en una rueda de reconocimiento.

Su abogada en ese momento, Ellen Eggers, dijo que no había pruebas de ADN que vincularan a Carrillo con el asesinato y que todos los testigos se retractaron más tarde de su testimonio.

En 2011, se revocó la condena de Carrillo. Luego se graduó de la Universidad Loyola Marymount en 2016 y se convirtió en asesor de políticas de The Innocence Project.

“Cuando me enviaron a prisión por un crimen que no cometí, perdí completamente la fe en el sistema”, dijo Carrillo en su video de campaña.

“Pero con el paso del tiempo, aprendí que somos capaces de cambiar el sistema y mejorar nuestras vidas siempre que haya buenas personas que estén dispuestas a luchar por lo que es correcto, y eso es exactamente lo que haré. Nunca dejaré de lado la idea de que la justicia prevalecerá”,

