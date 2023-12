Exmarine se declara culpable del ataque con bomba molotov a clínica de Planned Parenthood

Un exmarine de Camp Pendleton se declaró culpable de cargos federales el jueves por su papel en un ataque con bomba incendiaria contra una clínica de Planned Parenthood en Costa Mesa.

Chance Brannon, de 24 años, de San Juan Capistrano, será sentenciado el 15 de abril. Se declaró culpable de conspiración, destrucción maliciosa de propiedad mediante fuego y explosivos, posesión de un dispositivo destructivo no autorizado y daño intencional a una instalación de servicios de salud reproductiva.

Los coacusados ​​Xavier Batten, de 21 años, de Brooksville, Florida, y Tibet Ergul, de 21 años, de Irvine, todavía esperan juicio. Batten debe presentarse en la corte el miércoles para una audiencia de fianza.

Brannon y Ergul se declararon inocentes de los cargos federales en su lectura de cargos en julio. El juicio está previsto para marzo.

Según el acuerdo de culpabilidad de Brannon, admitió que "consideró varios objetivos, incluida la Liga Antidifamación en San Diego".

Sin embargo, el hombre se decidió por Planned Parenthood "porque quería hacer una declaración contra el aborto, asustar a las mujeres embarazadas para que no aborten, disuadir a los médicos, el personal y los empleados de la clínica de realizar abortos, intimidar e interferir con las pacientes de la clínica, y alentar otros a participar en actos similares de protesta", según el acuerdo de declaración de culpabilidad.

Ergul y Brannon supuestamente encendieron y arrojaron un cóctel Molotov a la entrada de la clínica en 1520 Nutmeg Place durante las primeras horas de la mañana del 13 de marzo de 2022, según una declaración jurada de la agente especial del FBI Jennifer Hirsch, quien agregó que la pareja regresó a la clínica aproximadamente dos horas despues. Un vídeo de seguridad captó el ataque.

"Este ataque no fue aleatorio", dijo anteriormente el fiscal federal Martín Estrada. "Fue un esfuerzo planeado y concertado para atacar la clínica debido a los servicios que brindaba, es decir, servicios de salud reproductiva. Hubo repetidas discusiones antes del ataque y Batten instruyó a Brannon sobre cómo construir un cóctel Molotov".

Los acusados ​​"se jactaron de lo que habían hecho" en mensajes que se enviaron entre sí después del ataque, dijo Estrada.

Los tres ​​fueron acusados ​​de un cargo de conspiración y un cargo de destrucción maliciosa de propiedad mediante incendio y explosión.

En mayo del año pasado, Batten discutió con Brannon sobre lo que se necesitaría para bombardear otra clínica, alegaron los fiscales en el acuerdo de declaración de culpabilidad de Brannon.

Brannon aconsejó a Batten que pusiera su "teléfono en modo avión, planificara 'rutas de escape rápidas', evitara ser identificado ante la cámara y ocultara su rostro y el color de su piel", según las alegaciones del acuerdo de culpabilidad.

Después del fallo de la Corte Suprema en junio del año pasado que anuló el derecho al aborto, Brannon y Ergul planearon otro bombardeo a una clínica, pero se echaron atrás en el último momento cuando vieron a las autoridades, dijeron los fiscales en el acuerdo de culpabilidad.

Brannon y Ergul "también discutieron iniciar una guerra racial atacando una subestación eléctrica con el objetivo de dañar la subestación e interrumpir el funcionamiento de la red eléctrica en el condado de Orange", dijeron los fiscales en el acuerdo.

El dúo también fue acusado de discutir e investigar "Cómo atacar el estacionamiento o la sala eléctrica del Dodger Stadium en una noche de celebración del orgullo LGBTQ", alegaron los fiscales.

Brannon and Ergul were both also charged with one count of possession of an unregistered destructive device and one misdemeanor count of intentional damage to a reproductive health services facility, which is a violation of the Freedom of Access to Clinic Entrances Act, prosecutors said.

Los cargos de conspiración y destrucción maliciosa conllevan cada uno una sentencia de cinco a 20 años en una prisión federal, dijeron los fiscales. El cargo de posesión de un dispositivo destructivo no registrado se castiga con hasta 10 años de prisión federal. El cargo de daño intencional a un centro de salud reproductiva conlleva una sentencia máxima de un año en una prisión federal.

Hirsch dijo que la clínica "se vio obligada a cerrar y cancelar docenas de citas", y señaló que los empleados de la clínica dijeron a los investigadores que unas 30 citas tuvieron que ser reprogramadas.

Brannon acordó pagar alrededor de $1,000 en restitución por los daños al edificio.

En enero, el FBI ofreció una recompensa de hasta 25,000 dólares por información que condujera al arresto de sospechosos, lo que provocó una llamada de un testigo que llamó al FBI en abril, dijo Hirsch. El testigo, que era amigo de los sospechosos en la escuela secundaria, dijo que Ergul envió mensajes de texto admitiendo su participación en el atentado, según Hirsch.

Dijo que el mensaje de texto decía: "Boom (emoji de fuego)" en "1500 Blk nutmeg plaza... centro de salud de Costa Mesa/clínica de Planned Parenthood".

El agente del FBI también dijo que Ergul fue arrestado el 21 de octubre de 2022 en Tempe, Arizona, bajo sospecha de agresión agravada, encarcelamiento ilegal y daño criminal después de "golpear a su compañera de cuarto en la nariz y romper el pomo de la puerta para que no pudiera salir de su casa compartida". departamento."

