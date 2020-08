Existe fondo especial para ayudar a inmigrantes con representación legal

Mucha gente en peligro de deportación no sabe que existe un fondo especial de ayuda para inmigrantes que no pueden pagar un abogado.

Telemundo 52 Responde consiguió una lista de todo la información que se necesita para ver si califica, y así conocer si le pueden ayudar a usted o a un familiar.

“Salí de mi casa para llevar a mis hijos a la escuela”, dijo Ricardo, quien estuvo a

punto de ser deportado.

El 20 de mayo del 2019, Ricardo pensó que su día sería como cualquier otro, pero de un momento a otro, su vida se transformó.

“Eran como las 6:40 a.m. y pues yo pensé que era una patrulla regular, me prendieron las sirenas, me paré normal, nada más me dijo el oficial queremos hablar contigo, ¿te puedes bajar del auto?”, dijo Ricardo.

Pero Ricardo nunca se imaginó que se trataba de agentes de inmigración.

“Mis hijos estaban mirando todo, y tengo un hijo que tiene necesitadas especiales, y nada más me bajé, y me esposaron y me subieron a la patrulla, no les importó nada, nada más me bajé, y dejaron a mis hijos ahí en el carro”, recordó Ricardo.

Aparentemente 14 años atrás, Ricardo tuvo una violación menor, fue por eso por lo que lo detuvieron, y dijo que creyó que lo iban a deportar.

“la verdad, no hubiera podido pagar abogado, si no me hubiera ayudado esa

organización. No habría tenido dinero para nada, es más, no sé qué hubiera hecho

si me hubieran deportado”, señaló Ricardo.

Ricardo se refiere a Public Counsel, una de las agencias que participan en el proyecto conocido como L.A. Justice Fund, o fondo de justicia de Los Ángeles, que cuenta con 7.4 millones de dólares para proveer representación legal a inmigrantes de escasos recursos.

“Nuestra ayuda legal es completamente gratuita, nosotros hacemos lo que podemos para ayudar a cualquier persona, que ha sido residente de Los Ángeles antes de ser detenido”, dijo Talia Inlender, abogada supervisora en Public Counsel.

“Más del 60% de los casos que se han manejando y concluido por este fondo, han resultado en una situación en que la persona logró quedarse en EE.UU. con su familia”, dijo Rigoberto Reyes, del Departamento de Asuntos del Inmigrante de Los Ángeles.

Para ver si usted califica para recibir ayuda, llame al 1-800-593-8222.

“Si me hubieran deportado, no sé qué hubiera hecho con mis hijos en México”, agregó Ricardo.

Una persona con representación legal tiene 10 veces más posibilidades de ganar su caso que alguien que no goza de este apoyo, por eso la importancia de obtener ayuda.