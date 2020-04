Existe ayuda para pagar sus servicios de luz y gas durante pandemia

Conforme pasan las semanas, mucha gente se pregunta qué hará para pagar sus servicios, pues sus ingresos se han reducido. Pero cómo Telemundo 52 Responde ha informado, hay ayuda para los consumidores.

Primero que nada, recuerde que las compañías proveedoras se han comprometido a no desconectar el servicio a los clientes, aunque no puedan pagar, pero aún así, usted debe tomar pasos importantes. Aquí la explicación.

El compromiso del gobierno es que nadie se quede sin los servicios básicos durante la crisis del COVID-19, pero ojo, que eso no quiere decir que su deuda se eliminará, lo que significa es que le darán más tiempo para pagarla, y se tiene que comunicar con cada compañía para que le digan sus procedimientos.

El representante de Southern California Edison, que sirve a 15 millones de consumidores, le explicó a Telemundo 52 Responde que la gente que se vea afectada financieramente, tendrá hasta seis meses para saldar su cuenta.

“Podemos hacer planes de pago a largo plazo, no habrá desconexión, y no vamos a cobrarles a quienes manden pago tarde”, dijo Robert Villegas, vocero de So Cal Edison.

Villegas añadió que, debido a la situación actual, es muy posible que mucha gente que antes no calificaba para un recorte del 30% a su cuenta, pueda recibir esa ayuda adicional a largo plazo.

“Hay ayuda a gente con sus pagos si tiene algún problema, ya que se ha duplicado el dinero para ayudar”, dijo Villegas.

La clave está en llamar a su compañía proveedora, cualquiera que esta sea para que empiecen la solicitud, y le informen si califica o no para recibir más ayuda.

Todas las compañías proveedoras de servicios de agua, luz y gas han publicado en su sitio de internet lo que debe hacer su clientela: por ejemplo, DWP pide a quienes no puedan pagar su cuenta, ponerse en contacto ya sea al número de servicio al consumidor al 1 800-342-5397 o por internet al www.ladwp.com y solicitar un plan de pagos.

En el caso de Southern California Gas, también existe un programa de descuentos del 20% a su factura si sus ingresos se vieron impactados por el COVID-19, pero tiene que presentar una solicitud, para esto debe de llamar al 1-800-432-4545 o entrar al sitio de la comisión de utilidades de california https://www.cpuc.ca.gov/covid19protections/ para ver la lista completa de proveedores, con enlaces a sus sitios.

Recuerde, a nadie le van a desconectar los servicios durante esta crisis, pero comuníquese en cuanto antes con sus proveedores, para no tener incertidumbre al respecto, y, además, enterarse de una buena vez si califica para otros beneficios.