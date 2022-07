Existe ayuda económica para pequeños negociantes sin importar su status migratoria Algunos pequeños comerciantes le dijeron a Telemundo 52 que ellos no han solicitado ayuda del gobierno porque son indocumentados y no creen calificar. Pero en una reunión en Pacoima, el alcalde, Eric Garcetti, aclaró que no se fijan en el estatus migratorio para ayudarles.