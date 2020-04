Exigen un fondo para ayudar a trabajadores inmigrantes afectados por el COVID-19

Un desesperado llamado de ayuda a las autoridades estatales pide que se apruebe un fondo de ayuda para los trabajadores inmigrantes que, afirman, han sido severamente afectados debido a la crisis por el coronavirus.

Además de la preocupante situación económica que enfrentan miles de trabajadores inmigrantes y sus familias, las cifras de desempleo a nivel estatal y nacional siguen creciendo a números alarmantes, es por eso que el viernes diversas organizaciones sindicales y comunitarias lanzaron un llamado al gobernador Gavin Newsom para que se implemente una ayuda urgente destinada a estos trabajadores.

Los activistas señalaron que la gran mayoría de estos inmigrantes no cuentan con seguro de desempleo estatal, y además han quedado fuera del paquete de estímulo fiscal que promulgó el gobierno federal el mes pasado para apoyar a las familias trabajadoras en esta crisis causada por la pandemia.

Escuchemos el testimonio de un trabajador que enfrenta esta situación, y a la senadora estatal María Elena Durazo.

"Es preocupante porque no tenemos ingresos, el último cheque que recibí fue de 400 dólares hace como dos semanas, fue la última semana que mi empleador me dio, entonces de ahí para adelante no hay más ingresos", dijo Jonatan C, un trabajador inmigrante.

"Queremos un fondo especial para ellos [trabajadores inmigrantes], para que no sean excluidos de esa ayuda, siendo que son trabajadores ya son elegibles, igual que otros", señaló María Elena Durazo.

Algunas de las cifras que reflejan la gravedad de esta crisis en el sector laboral señalan que durante la última semana se presentaron cerca de 900 mil nuevas solicitudes de desempleo en California, y más de 6 y medio millones de en todo el pais, pero estas cifras no incluyen a los millones de trabajadores inmigrantes que están excluidos de recibir seguro de desempleo.