Exconcejal Gil Cedillo rompe el silencio tras escándalo por audio racista que sacudió al Concejo de Los Ángeles

Un año después de que la filtración de una conversación racista que involucraba a miembros del Concejo Municipal causara furor y uno de los escándalos políticos más grande de Los Ángeles en los años recientes, el exconcejal Gil Cedillo está rompiendo su silencio.

Cedillo, quien resistió pedidos de su dimisión luego de su participación en la conversación – la cual ocurrió en el 2021 – habló en una entrevista exclusiva con Telemundo Noticias. Cedillo perdió su subsecuente campaña para la reelección, pero el ahora exconcejal insiste que no hizo comentarios racistas.

“Yo no dije nada, nada de racismo. ¿Como dicen que yo estoy en una conversación racista? ¿Dónde está el racismo? ¿Dónde está la palabra de N? No hay nada de racismo”, dijo Cedillo, refiriéndose a la conversación en la que estuvo con los concejales Kevin de León y Nury Martínez, quien renunció a su cargo como presidenta del Concejo y a su puesto en el mimo, y Ron Herrera, presidente de la Federación de Labor del Condado de Los Ángeles.

El exconcejal caracterizó la charla como una que incluyó “bromas” en las que los participantes usaron “palabras que yo no uso, pero yo no soy policía para cortar cada conversación que no es correcta”.

“Si hay personas que se han visto ofendidas, quiero decir lo siento. Pero realmente, esta conversación es como cada conversación que existe a diario entre personas. No somos como niños, chavalos que dicen, ‘O, es una palabra mala. O, mamá mira este dice eso.’ No es una realidad que personas viven”.

En las grabaciones filtradas, Cedillo desestimó a los votantes negros diciendo que "los 25 negros están gritando", a lo que de León respondió: "Pero gritan como si fueran 250". Cedillo no intervino cuando Martínez hizo un comentario racista dirigido al hijo afroamericano del exconcejal Mike Bonin, llamándolo “changuito”.

Sin embargo, Cedillo se defendió a sí mismo y a sus excolegas, incluyendo el uso de “changuito” por parte de Martínez, insistiendo que la palabra es ofensiva pero no racista, y que las acciones de la gente importan más que las palabras. Si la palabra fuese racista, añadió, “millones y millones” de Latinos serían considerados racistas.

En la grabación, Martínez también se burló de mexicanos indígenas de origen oaxaqueño que viven en el vecindario de Koreatown de Los Ángeles, describiéndolos como “personas chaparras y oscuras”. “No sé de donde son estas personas. No sé ni de qué pueblo vienen ni cómo llegaron aquí … Tan feos”, dijo.

En su entrevista reciente, Cedillo apuntó a lo que describió como su propia baja estatura y complexión oscura, y afirmó que un “líder” oaxaqueño le dijo que los oaxaqueños saben cómo tomar una broma.

Desde la filtración de la grabación, Martínez renunció a su puesto como concejala y como presidente del Ayuntamiento. Cedillo ignoró llamadas para su dimisión, pero perdió se campaña de reelección. De León es el único que todavía hace parte del Concejo de Los Ángeles, expresando arrepentimiento al no haber intervenido durante la conversación y rechazando pedidos de su propia renuncia.

Cedillo dijo que todavía es amigo de él, y ocasionalmente habla con sus excolegas. Pete Brown, portavoz de de León, dijo que el concejal y Cedillo todavía están en contacto y se ven durante eventos comunitarios, manteniendo una amistad “de muy largo tiempo”.

El exconcejal Cedillo insiste que la controversia fue parte de un complot para quitarle su oficina. Dijo que ha pasado el último año reflexionando sobre la situación, y que quiere seguir adelante.

“Necesitamos mover adelante. Yo quiero mi vida”, dijo. “Yo quiero usar mis talentos. Me da Dios la oportunidad para ayudar a muchas personas, y yo soy una persona de servicio. Es la verdad”.

Detalles de esta entrevista serán transmitidos esta noche en el Noticiero Telemundo 52 a las 11 p.m.