Excapitán de Marina sentenciado en Los Ángeles a 210 años por abuso sexual a menores

El excapitán de la Marina de EEUU cuya última dirección conocida estaba en el sur de California fue sentenciado este lunes a 210 años en una prisión federal por viajar a Phnom Penh, Camboya, con el propósito de agredir a niños.

Ocho mujeres del sudeste asiático testificaron el año pasado que Michael Pepe, que en ese momento trabajaba como maestro en Camboya, las había drogado, atado, golpeado y violado en su recinto de Phnom Penh.

Pepe fue condenado en agosto por dos cargos federales, cada uno de viajar con la intención de participar en un encuentro sexual ilícito y cruzar las fronteras estatales con la intención de participar en actos sexuales con una persona menor de 12 años, según la Oficina del Fiscal Federal.

Pepe, de 68 años, fue procesado en virtud de una ley federal que tipifica como delito a cualquier estadounidense que abuse o pague por sexo con niños, mientras viaja al extranjero.

Fue sentenciado hace ocho años a cadena perpetua después de ser declarado culpable del cargo de viajar y cometer actos sexuales ilegales con niñas de 9 a 13 años en Camboya, pero los resultados del juicio fueron anulados en una apelación en 2018.

La defensa argumentó sin éxito en el juicio, el verano pasado, que Pepe no podía ser declarado culpable porque la nación del sudeste asiático era su hogar permanente, no una parada temporal, independientemente de las acusaciones de violación infantil, por lo que no estaba “viajando” con la intención para abusar de los niños, simplemente regresaba a casa.

Pepe sostuvo que se mudó a Camboya de forma permanente, trabajó como profesor de inglés y compró una casa allí en marzo de 2003.

Los fiscales federales respondieron que Pepe viajó fuera de Camboya y luego regresó allí, a través de Los Ángeles, no porque fuera su hogar, sino porque los niños asiáticos pobres estaban fácilmente disponibles para él allí.

El jurado federal de Los Ángeles escuchó pruebas de que en los barrios marginales de Phnom Penh, la capital de Camboya, los padres afectados por la pobreza vendieron a sus hijos a Pepe por 30 dólares al mes.

Pepe trabajaba a tiempo parcial como profesor cuando fue detenido por la Policía Nacional de Camboya en junio de 2006.

La investigación comenzó cuando una niña denunció a la policía camboyana que Pepe había abusado de ella y de varios otros niños.

Durante un registro en la villa de Phnom Penh, la policía encontró a tres niñas, de 9, 10 y 11 años, así como cientos de imágenes pornográficas, varias drogas, ropa de niños y tiras de cuerda y tela, que los niños dijeron que Pepe solía usar para atarlos y amordazarlos.

Pepe fue extraditado a Estados Unidos en 2007.

“Es monstruoso y no comienza a captar el horror del crimen o el impacto en las víctimas'', dijo la juez federal de distrito Dale Fischer en febrero de 2014 cuando sentenció a Pepe a 210 años en una prisión federal, un período de 30 años para cada una de las siete niñas.

En unas breves declaraciones ese día, Pepe dijo que había estado 20 años con los Marines y sufrió daño cerebral y "efectos psicóticos" por la abstinencia de la medicación psiquiátrica.

En cuanto a las víctimas, Pepe dijo “a las niñas, si creen que yo los hice daño, les deseo buena suerte en el futuro”.

Hasta que se revirtió su condena y lo llevaron a la cárcel federal del centro de la ciudad para esperar un nuevo juicio, Pepe estuvo encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Tucson, Arizona.