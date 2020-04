Excantineros se unen para ayudar a trabajadores inmigrantes

Miles de trabajadores inmigrantes no recibirán ningún tipo de ayuda por parte del gobierno federal, y es por eso que tres excantineros se han movilizado para ofrecer una mano amiga durante esta crisis.

A inmigrantes indocumentados que desempeñan muchos de los trabajos como lavaplatos, cocineros y hasta labores de limpieza, el COVID-19 les ha arrebatado la forma en que se ganaban la vida, y a pesar de que algunos pagan impuestos, ahora no califican para recibir ayuda del gobierno.

“La gente indocumentada son humanos en estos tiempos, y nuestro gobierno no está tomando eso en cuenta”, señalo Damián Díaz, de la organización “No Us Without You”.

Para demostrar la importancia de estos trabajadores, y recordarles que no están solos, Aarón Meléndez, Damián Díaz, y Othon Nolasco, tres asesores de bares, decidieron formar la organización “No Us Without You”.

“La gente de nuestra industria, si es de hotel, si es de bar, si es de restaurante, la gente indocumentada es en gran porcentaje de lo que es nuestra industria, y sin ellos no hay cantineros, meseros, operadores de restaurantes y bares”, dijo Díaz.

El grupo de voluntarios decidió que la mejor forma de ayuda era repartir despensas familiares con productos básicos

“Lo que estamos recibiendo de donaciones está ayudando para darles de comer a las familias de cuatro por una semana. Con 33 dólares se puede dar de comer a los hijos de mucha gente, y así poder sobrevivir esta crisis”, comentó Díaz.

Los amigos empezaron con una meta sencilla, ayudar con despensas para alimentar a 30 familias, pero la necesidad era tanta, que ahora reparten más de 100 a familias que constantemente les agradecen su bondad.

Para la gente que está recibiendo estos paquetes, nos mandan textos, nos llaman, pero también gracias a la gente que está donando dinero para hacer esto posible.

Los tres compañeros decidieron ayudar a la comunidad inmigrante, y como el nombre de su organización, “no hay nosotros, sin ti”, uno de los organizadores afirmó que “la gente sólo quiere una oportunidad para vivir, y aquí estamos sólo para seguirla así”.

Se pide que si quieren ayudar a la organización “No Us, Without You”, entra aquí https://www.valahospitality.la/nouswithoutyou