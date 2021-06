Ex vicealcalde de Los Ángeles pide despido del jefe de gabinete de Garcetti

Un ex vicealcalde que trabajó con el exalcalde de Los Ángeles Tom Bradley envió el jueves una carta al alcalde Eric Garcetti pidiendo que se despida la jefa de personal de Garcetti después de los informes que publicó comentarios desdeñosos en las redes sociales sobre una activista de derechos civiles, así como insultos y comentarios sugerentes sobre los empleados de la ciudad.

El martes, el diario Los Angeles Times informó que Ana Guerrero publicó comentarios despectivos en 2016 y 2017 sobre ‘Solid Gold’, un grupo de Facebook que incluye varios miembros del personal de Garcetti, personas designadas y simpatizantes - sobre la activista de derechos laborales y civiles Dolores Huerta, 91, quien cofundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas con César Chávez.

En respuesta, Stephen A. Saltzman dijo en su carta: “Como el ex teniente de alcalde de la ciudad de Ángeles para el Excmo. Tom Bradley, estoy sorprendido y consternado por el escandaloso ataque de la señora Guerrero en las redes sociales a una de las mujeres más veneradas, respetada y querida angelina, Dolores Huerta”. Agregó que los comentarios fueron “misóginos y racistas”.

“Hago un llamado al alcalde Garcetti, para preservar la dignidad de la oficina del alcalde de la ciudad de Los Ángeles y el honor de la gente de Los Ángeles, para exigir hoy la renuncia inmediata de Guerrero y, si no se hace próximamente, despedirla”, dijo Saltzman.

El alcalde Garcetti respondió en un comunicado el martes, diciendo, “esta es la primera vez que me enteró o he visto estas publicaciones privadas de hace años. Están equivocados y no reflejan los valores que espero de los miembros de mi administración, ni reflejan los profundos sentimientos de respeto y amistad que mantengo para las personas afectadas”.

“Ahora que esto me ha llamado la atención, le he pedido a Ana que dé un paso lejos de sus responsabilidades de gestión ejecutiva en la oficina para que pueda hacer las cosas bien con las personas a las que se dirige en estos comentarios”, dijo Garcetti.

“Soy un gran creyente en las segundas oportunidades y en los momentos de aprendizaje de ambos crecimiento y reconciliación. Ana ha sido una parte importante del trabajo que hemos hecho en el Ayuntamiento y tiene talentos excepcionales, y espero que pueda crecer a partir de esta experiencia”.

En las publicaciones, que fueron revisadas por el Times, Guerrero llamó a Huerta “viejita envidiosa”. Ella también comentó: “La odio. Tú la odias” en una foto publicada en 2016 de Huerta, Guerrero y otros tres. Cecilia Cabello, ex nombrada por Garcetti también comentó: “No soporto a esa vieja”, y el ex jefe de la oficina de Los Ángeles de Asuntos de Inmigrantes Linda López habría comentado: “Has been” (lo que ya fue). Guerrero brindó una declaración propia a través de la oficina del alcalde el martes.

"Estos comentarios fueron ofensivos y erróneos, y lamento profundamente haberlos dicho, dijo Guerrero. “No hay excusa --- y para cualquiera que fuera el tema de estas publicaciones, lamento profundamente el dolor que causaron”.

“Siempre he tratado de liderar de una manera que empodere a las personas para cambiar sus vidas y comunidades levantándose unos a otros, así que también quiero disculparme con mis colegas del Ayuntamiento y con cualquier persona en mi vida que parezca, y depende de mí para dar ejemplo de liderazgo”, agregó.

“Esta experiencia y la vergüenza que me ha causado a mí y otros es una dura lección sobre cómo este tipo de comportamiento, ya sea en público o privado, es inaceptable y puede tener profundas consecuencias”.

Según el Times, Guerrero también publicó comentarios sugerentes sobre el Director de Planificación Vince Bertoni, contratado por Garcetti en 2016.

“Kelli y yo trabajamos LARGO y DURO para encontrar a alguien que pudiera ser fácil para el ojo”, escribió como comentario en Facebook en una foto de 2010 de Bertoni con un traje de neopreno que se bajó hasta la cintura, informó el Times. En la foto, Bertoni sostenía una tabla de surf y estaba con familiares en la playa en una ceremonia conmemorativa. Guerrero probablemente se refería a Kelli Bernard, quien ayudó contratar a Bertoni cuando trabajaba como vicealcalde de Economía de Desarrollo de Garcetti. Un portavoz del Departamento de Planificación Urbana le dijo al Times que Bertoni no estaba al tanto de los comentarios sobre él.

The Times también informó que Guerrero publicó insultos sobre un ex asistente del concejal Mike Bonin. Guerrero comentó “¿Está embarazada?” en una foto del ayudante de Bonin sin camisa frente a un espejo. La foto fue tomada de la propia página de Facebook del asistente y se volvió a publicar en ‘Solid Gold’.

Guerrero también publicó un emoji de una bestia vomitando bajo una imagen de el controlador de la ciudad Ron Galperin, el asesor del condado Jeffrey Prang y otros viendo el Super Bowl de 2016 en la televisión, según el Times.

Los informes del Times se producen en medio de una demanda por acoso sexual presentada por el oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, Matthew Garza, contra el ex subjefe de gabinete de Garcetti, Rick Jacobs.

Garza presentó la demanda contra la ciudad el pasado 13 de julio, alegando sexo y acoso de género. Según Garza, desde octubre de 2013 hasta octubre de 2019, fue asignado a la unidad de protección policial de LAPD para el alcalde. Él dice que se le pidió que llevara a Garcetti hacia y desde los compromisos de la alcaldía y acompañarlo en viajes fuera de la ciudad y que Jacobs a menudo los acompañaba.

Garza alega que Jacobs lo sometió en “cientos de ocasiones a comentarios y caricias sexuales no deseado”, incluidos abrazos fuertes y frotamiento de hombros.

Cuando se le preguntó durante su declaración si alguna vez abrazó a Garza, Jacobs respondió: “Es posible”. Y si él creía que era consensual, “tuve la impresión, sí”. Jacobs negó haber hecho comentarios en presencia de Garza sobre el tamaño de partes íntimas masculinas o que alguna vez le indicó al oficial que se sentara en su regazo.

Jacobs también testificó que el padre del alcalde, el ex abogado de la ciudad, Gil Garcetti, le advirtió en 2020 que podría ser demandado por acoso sexual.

Cuando se le preguntó cómo respondió a Gil Garcetti, Jacobs dijo que lo tomó de sorpresa.

“Me sorprendió que alguien del equipo de seguridad contemplara presentar una demanda”, dijo Jacobs. “De hecho, me sorprendió que alguien estuviera entablando una demanda, porque nunca había hecho nada que constituyese acoso y nunca nadie había planteado ninguna pregunta”.