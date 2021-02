Ex alcalde de Maywood y otras 10 personas enfrentan cargos por corrupción

El ex alcalde de Maywood y otras 10 personas han sido acusados ​​en una denuncia penal de 34 cargos que alega corrupción generalizada, que incluye solicitar y recibir sobornos, malversación de fondos públicos y malversación de fondos durante un período de tres años, anunció este jueves el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascon.

El ex alcalde y concejal Ramón Medina, de 61 años, será procesado este jueves en una sala de audiencias del centro de Los Ángeles por seis cargos de solicitar un soborno, tres cargos cada uno de conspiración para cometer un delito, malversación de fondos y no presentar declaraciones de campaña, dos cargos cada uno de hurto mayor, apropiación indebida de fondos públicos y perjurio bajo juramento y un cargo de no informar los pagos realizados.

Medina está acusado de buscar y recibir sobornos de varios de sus coacusados, quienes supuestamente buscaban ganarse el favor y hacer negocios en una de las ciudades más pequeñas y densamente pobladas del condado, según un comunicado emitido por la Fiscalía.

Los fiscales también alegan que Medina, junto con el ex administrador de la ciudad Reuben Martinez y el director de construcción y planificación David Mango, intentaron varias veces vender tres propiedades de remodelación que estaban destinadas a viviendas asequibles por menos de la mitad de su valor justo de mercado para su uso como sala de bingo benéfica que estaría abierto 24 horas al día, los siete días de la semana.

Martínez, de 57 años, está acusado de dos cargos de conspiración y hurto mayor y tres cargos de malversación y apropiación indebida de fondos públicos, mientras que Mango, de 58 años, está acusado de dos cargos de conspiración, hurto mayor, malversación y apropiación indebida de fondos públicos.

“Nadie está por encima de la ley. Los funcionarios públicos deberían trabajar para beneficiar a la gente, no a sus propias cuentas bancarias'', dijo Gascón en el comunicado. “La política de pagar por jugar no tiene cabida en el condado de Los Ángeles y todos merecemos un gobierno limpio”.

También enfrentan cargos con respecto a la investigación: