Lo que debes saber La Feria del Condado de Los Ángeles re realiza en el Fairplex de Pomona.

“Arte Desatado” es el tema de 2025

Del 2 al 26 de mayo (de jueves a domingo, más el Día de los Caídos)

Pase económico de $25 (primeras dos semanas); hay otros tipos de boletos disponibles

Este espectáculo, delicioso, adorable como un cerdo, con un concierto genial y una atracción increíble, celebró su centenario hace unos años, pero la fiesta sigue siendo vibrante, festiva y llena de diversión nostálgica.

“Arte Desatado” es el tema de la feria de 2025, que se celebrará en fechas seleccionadas del 2 al 26 de mayo. Vuelve “Baile sobre Ruedas”, los Barnyard Racers se llevarán los aplausos (¡hay patos entre los competidores, awww!), y los Budweiser Clydesdales harán una aparición especial con caballos. Hay mucho que disfrutar, MUCHO; véalo todo aquí.

Es cierto que el 5 de mayo cae justo entre el fin de semana y el martes de tacos en 2025 —¡uf!—, pero hay algunas maneras festivas de celebrar esta fecha antes de que llegue el Cinco de Mayo.

Smorgasburg LA presentará “Miche de Mayo” el 4 de mayo: las micheladas y la música serán los temas centrales, mientras que el gran “Festival del Cinco Olvera” bailará en la Plaza Kiosko el 4 de mayo.

Experiencias gratuitas de arte, cultura y arquitectura

Ha llegado el momento del “Brewery Artwalk”, una visita masiva (en serio, “masiva” se queda corta) a los numerosos estudios de artistas que llenan el campus, ubicado cerca del centro de Los Ángeles.¿Entrada al evento del 3 y 4 de mayo? ¡Gratis!

“Mercado MOCA” regresa a The Geffen Contemporary en el MOCA el 2 de mayo (el evento “First Fridays” es gratuito). Habrá más diversión gratuita en la Plaza Jerry Moss del Music Center el 3 de mayo gracias al evento especial “Día Familiar”. Y el “Día de los Museos del Arroyo”, gratuito, destacará seis museos cerca, o casi cerca, de Arroyo Seco, incluyendo The Gamble House. Es el 4 de mayo, a partir del mediodía, y hay un servicio de transporte gratuito para recorrerlo.

Si eres un wookiee o un droide, o si consideras a un wookiee o un droide como tu mejor amigo, seguramente sabes que el 4 de mayo es el “Día de que el cuatro de Mayo te acompañe” (May the Fourth Be With You), cuando los fans de “Star Wars” celebran la icónica franquicia de maneras estelares.

Disneyland Resort en Anaheim rinde homenaje galáctico a la “Temporada de la Fuerza” hasta el 11 de mayo, con diversas ofertas, desde espectáculos hasta refrigerios. El 3 de mayo también es el “Día del Cómic Gratis”, por si quieres ponerte tu disfraz de Ewok y demostrar tu pasión por Star Wars mientras compras cómics.

Para celebrarlo, los fans se disfrazan, se reúnen para ver maratones de películas y juegan con sables de luz caseros.

La ocasión más fantasmal está a seis meses de distancia, lo cual es un lapso considerable. A menos, claro, que te guste observar las inquietantes tradiciones de la festividad fuera de octubre, que es justo lo que “A mitad de camino a Halloween” abraza con tanta inquietante gracia.

El Cine de comida callejera se materializa en el Museo Heritage Square el 2 y 3 de mayo para disfrutar de cócteles inspirados en Halloween, películas clásicas de terror y lugares para tomar fotos espeluznantes. ¿No te has puesto tus pendientes de murciélago desde el otoño pasado? Esta es tu oportunidad escalofriante.