Estudio de USC muestra cómo la calidad del aire afecta el deterioro cognitivo

Un estudio publicado recientemente por USC reveló que mejorar la calidad del aire parece retrasar el deterioro cognitivo y reducir el riesgo de desarrollar demencia en mujeres mayores que viven en los Estados Unidos.

Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista "Proceedings of the National Academy of Sciences", según un comunicado de USC.

Los investigadores han descubierto que la exposición a la contaminación del aire más adelante en la vida está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar demencia. Se desconocían los efectos de mejorar la calidad del aire y su impacto en la salud del cerebro.

"Nuestro estudio es importante porque es uno de los primeros en mostrar que la reducción de la contaminación del aire con el tiempo puede beneficiar la salud cerebral de las mujeres mayores al disminuir su probabilidad de desarrollar demencia", dijo en un comunicado Xinhui Wang, autora principal y profesora asistente de investigación en neurología. en la Escuela de Medicina Keck de USC.

"El mensaje principal es que reducir la exposición a la contaminación del aire puede promover un envejecimiento cerebral más saludable".

Los investigadores de USC utilizaron datos del Estudio de Memoria de la Iniciativa de Salud de la Mujer de los Resultados de Salud Cognitiva, financiado por los Institutos Nacionales de la Salud y Epidemiología, y analizaron el vínculo entre las reducciones en la contaminación del aire y el desarrollo de la demencia entre 2239 mujeres de 74 a 92 años.

"Nuestros resultados muestran que los beneficios pueden ser universales en las mujeres mayores, incluso en aquellas que ya tienen un mayor riesgo de demencia", dijo Wang.

El estudio encontró que las mejoras en la calidad del aire también se asociaron con beneficios para la función cognitiva y la memoria en general lo que sugiere un impacto positivo en múltiples regiones cerebrales subyacentes.

La demencia, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, se encuentra entre las enfermedades crónicas más costosas en Estados Unidos, según una investigación realizada por RAND Corporation. Se estima que el costo económico de la demencia oscila entre $159 mil millones y $215 mil millones, y se espera que se duplique para 2040.

"La enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas (ADRD) son inmensamente costosas tanto para el sistema de salud como para las familias que luchan por cuidar a sus miembros mayores", dijo en un comunicado Diana Younan, exinvestigadora asociada sénior en el departamento de Población y Ciencias de Salud Pública de la Escuela Keck y la otra autora principal del estudio.

"Nuestra investigación sugiere que endurecer los estándares de calidad del aire puede ayudar a prevenir la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas en mujeres mayores y, a su vez, reducir su carga social".