Estudio: Servicio médico a personas detenidas por ICE fue inapropiado e inadecuado

Un nuevo estudio de la Universidad del Sur de California concluyó que el servicio médico que se le proporcionó a personas detenidas por ICE, fue inapropiado e inadecuado en decenas de casos que terminaron en la muerte.

Los investigadores de USC estudiaron los reportes de personas muertas en custodia de ICE y determinaron que decenas de fallecimientos ocurridos a inmigrantes detenidos pudieran haber sido prevenidos.

José Topete estuvo casi tres años detenido en el centro de Adelanto, California y dijo que vio a compañeros morir, y el que mismo experimentó varias emergencias médicas en las que él asegura la atención no fue adecuada.

“La atención médica ahí es lo peor que puede haber, es inhumano. Lo que me paso a mí fue una tortura”, dijo Topete.

Precisamente un nuevo estudio de la Universidad del Sur de California, en el que se investigó la muerte de 55 inmigrantes en diferentes centros de detención entre el 2011 y el 2018 comprobó que muchas de las muertes ocurrieron porque la asistencia médica fue inapropiada.

“Los signos vitales en muchos casos demostraban una muerte inminente, y esto se ignoró o no se actuó a tiempo”, dijo Molly Grassini, doctora de la escuela Keck de medicinas de USC.

Ocho personas del grupo investigadas murieron por suicidio señaló Martín Valle, quien dijo que él pensó en quitarse la vida, en el centro de Adelanto y afirma ignoraron sus ruegos de ayuda.

“Mareado con ganas de hacerme daño y todo, y yo lo que hacía le llamaba al sargento, y no me hacían caso, me tenían encerrado”, contó Valle.

Según el estudio de USC, ICE llegó a villar sus propios protocolos o reglamentos médicos en 78% de los casos investigados.

Por lo que los investigadores concluyeron que algunas de las muertes podrían haberse prevenido.

“Pide uno la ayuda, y la ayuda nunca viene, entonces la gente se termina suicidando porque no hay quien los ayude”, agregó Valle.

Telemundo 52 se comunicó con ICE y un portavoz de la agencia envió la siguiente declaración.

‘El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) se toma muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de quienes están a nuestro cuidado, incluidos aquellos que están bajo la custodia de ICE con afecciones médicas previas o que nunca antes han recibido atención médica adecuada. Si bien las muertes bajo la custodia de ICE ocurren en una pequeña fracción del promedio nacional para las poblaciones detenidas bajo custodia federal o estatal, cualquier muerte que ocurra bajo la custodia de ICE es motivo de preocupación”.