Estudio: Residentes de Los Ángeles deben trabajar más de 40 horas por semana para pagar el alquiler

Los residentes del área metropolitana de Los Ángeles necesitan trabajar 60.9 horas por semana para pagar el alquiler de un hogar de una habitación en la ciudad, según un informe publicado hoy que identificó las ciudades más difíciles para que los residentes puedan alquilar en todo el país.

Analizando el costo promedio de la renta, así como el salario promedio por hora en las principales ciudades, los investigadores de Self Financial determinaron que los residentes de Los Ángeles necesitan trabajar la tercera mayor cantidad de horas por semana para pagar el alquiler, en comparación con otras grandes áreas metropolitanas de todo el país.

Self Financial, una compañía de tecnología financiera con sede en Texas, descubrió que los residentes de Los Ángeles hoy deben trabajar 60.9 horas por semana para pagar una vivienda de una habitación y 78.6 horas por semana para una vivienda de dos habitaciones.

El alquiler de mercado justo en el área de Los Ángeles, incluyendo Long Beach y partes del Condado de Orange, incluido Anaheim, es de $ 1,517 para una residencia de una habitación, o $ 1,956 para una de dos habitaciones, según el informe, con un año -año aumento de aproximadamente el 9%. Mientras tanto, el salario medio por hora es de $ 20.52, y el salario medio anual es de $ 42,680.

“La asequibilidad de la vivienda ha sido un problema persistente en varias partes del país debido al aumento en los costos de alquiler que supera el crecimiento salarial. Esto es especialmente cierto en algunas de las ciudades más grandes de EE. UU., Muchas de las cuales son las más afectadas por COVID-19 '', dijeron los expertos de Self Financial. `` A nivel nacional, los aumentos de alquileres solo han superado ligeramente el crecimiento salarial en la última década ''.

Según el informe, que recopiló datos de Zillow y la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., Entre 2010 y 2019, la renta mensual promedio en todo el país aumentó en un 20.5%, mientras que el salario medio por hora solo aumentó en un 17.6%.

Nuevos datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Informaron que las rentas del mercado justo serían de aproximadamente $ 980 por una habitación y $ 1,200 por un alquiler de dos habitaciones en 2020; mientras tanto, la estimación de salario promedio por hora más reciente fue de $ 19.14 en todo el país.

Una regla general común es que los inquilinos no deben gastar más del 28% de sus ingresos en vivienda, dijeron los expertos de Self Financial. Usando esa regla, una persona en los EE. UU. Que gane el salario medio tendría que trabajar 42.2 horas por semana para poder pagar un alquiler de una habitación, o 51.8 horas por semana para pagar un alquiler de dos habitaciones.

En ciertos estados y ciudades, especialmente aquellos a lo largo de las costas, la mayor brecha entre salarios y alquileres ha llevado a mayores problemas de asequibilidad de la vivienda, según el informe. En Hawái, California, Nueva York y Massachusetts, alguien que gane el salario medio por hora necesitaría trabajar entre 50 y 60 horas a la semana para poder pagar un alquiler de una habitación sin que se le considere una carga económica.

Por el contrario, los estados del Medio Oeste y del Sur tienen la vivienda más económica. Según los salarios medios y los costos de vivienda, los trabajadores en estados como Iowa, Ohio y Kentucky pueden pagar un alquiler de una habitación que trabaje menos de 30 horas por semana.

Para obtener resultados completos de todas las áreas metropolitanas incluidas en el estudio, visite www.self.inc/blog/work-hours-to-pay-rent.