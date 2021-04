Estudio RAND: La confianza pública en los CDC cae durante una pandemia

La confianza pública en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ha disminuido durante la pandemia de coronavirus, según un estudio. publicado hoy por RAND Corp., con sede en Santa Mónica..

Esa disminución, según el estudio, conllevó a que la confianza general de la población en esa agencia federal al mismo nivel de confianza que las personas afroamericanas tenían durante mucho tiempo sobre ese organismo.

Las encuestas realizadas entre un grupo representativo de estadounidenses en mayo y octubre muestran una disminución del 10% en la confianza de los CDC durante ese período, según el grupo de expertos sin fines de lucro.

En contraste, la confianza del público en el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aumentó significativamente durante el mismo período, a pesar de que esas agencias enfrentan sus propios desafíos, encontró el estudio.

“La administración Biden tendrá una batalla cuesta arriba para rehabilitar la confianza en los CDC en este cruce crítico de la pandemia de coronavirus '', dijo Michael Pollard, autor principal del estudio y científico social senior de RAND.

“Un desafío clave en los próximos meses será identificar quiénes serán vistos como mensajeros confiables con respecto a las vacunas y las políticas de salud pública”.

El estudio encontró que los encuestados latinos y blancos no latinos informaron una disminución significativa en la confianza en los CDC, mientras que los cambios no fueron estadísticamente significativos para los encuestados negros no hispanos o de `` otra raza ''.

“Hay una consistencia y convergencia notables en los niveles de confianza informados en los CDC en estos subgrupos después de las disminuciones”, dijo Pollard. “La falta de confianza entre los afroamericanos ha sido una preocupación muy publicitada con respecto al lanzamiento de la vacuna COVID-19, y la convergencia en niveles más bajos de confianza entre razas / etnias destaca un desafío clave que ahora enfrenta el CDC”.

Históricamente, los afroamericanos han tenido un bajo nivel de confianza en los CDC y otras instituciones de salud, lo que se considera un legado del racismo pasado en el sistema de salud de la nación.

Los investigadores de RAND encuestaron a una muestra representativa de más de 2,000 estadounidenses en mayo, pidiendo calificar su confianza en los CDC, USPS y FEMA en una escala de 0 a 10. La mayoría de los participantes fueron encuestados nuevamente en octubre. Todos los participantes formaron parte del RAND American Life Panel, un panel de Internet representativo a nivel nacional.

La encuesta encontró que la confianza en los CDC cayó de 7,6 en mayo a 7 en octubre. Mientras tanto, la confianza en el Servicio Postal pasó de 6,9 ​​en mayo a 7,7 en octubre; la confianza en FEMA aumentó de 6,4 en mayo a 6.7 en octubre.

La pérdida de confianza en los CDC fue particularmente significativa entre las personas que tenían la intención de votar por un candidato que no fuera Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 o que no tenían la intención de votar en absoluto, lo que sugiere que las opiniones de los CDC ahora están fuertemente politizadas.

No se observó una politización similar para FEMA o el USPS.