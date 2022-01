Estudio: COVID-19 no se propaga a través de la lactancia maternal

No hay evidencia de que el COVID-19 pueda transmitirse de madres a bebés a través de la lactancia materna, según hallazgos publicados el lunes por investigadores de la UCLA.

El estudio dirigido por UCLA Health y publicado en la revista Pediatric La investigación no encontró evidencia de transmisión de SARS-CoV-2 a través de la leche materna de madres recién infectadas.

Muestras de leche de 110 mujeres lactantes, que donaron a Mommy's Milk Biorepositorio de Leche Humana en la UC San Diego entre marzo y septiembre 2020, se utilizaron en el estudio. De los que donaron leche, 65 madres probaron positivo para COVID-19, mientras que nueve tenían síntomas, pero dieron negativo, y 36 fueron sintomáticos, pero no fueron evaluados.

"En nuestro estudio, no encontramos evidencia de que la leche materna de las madres infectadas con COVID-19 contenían material genético infeccioso y no se encontró evidencia que sugiere que los bebés se infectaron, lo que sugiere no es probable que amamantar sea un peligro'', dijo el autor principal, el Dr. Paul Krogstad, investigador de enfermedades infecciosas pediátricas en la Escuela David Geffen de Medicina en la UCLA.

Krogstad y sus colegas encontraron material genético del SARS-CoV-2 en la leche materna de siete mujeres con infecciones confirmadas o que reportaron siendo sintomático.

Una segunda muestra de leche materna tomada de esas siete mujeres entre uno y 97 días después no contenía ningún ARN del SARS-CoV-2.

Los autores no encontraron ningún material genético del SARS-CoV-2 conocido como SgRNA, que es un indicador de la replicación del virus, en las siete leches maternas muestras o al cultivar otras muestras. No hubo evidencia clínica de infección en los lactantes amamantados por las siete madres con SARS-CoV- 2 ARN en su leche.

Los investigadores señalaron que el estudio puede tener algunas limitaciones y señalaron que su bajo tamaño de muestra puede no capturar todos los factores potenciales que predicen la presencia de ARN del SARS-CoV-2 en la leche materna.

Sin embargo, es el estudio más grande hasta ahora para analizar la leche materna y proporciona evidencia de que la lactancia materna de mujeres que se ha comprobado o se sospecha que han tenido la infección por SARS-CoV-2 no conlleva riesgo ni conduce a la infección por COVID-19 en sus bebés, dijeron los investigadores.

Los otros autores del estudio incluyen a la Dra. Grace M. Aldrovandi, Deisy Contreras, Hwee Ng y Nicole Tobin, todos de UCLA.