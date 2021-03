Estudio: aspirina de bebé podría reducir el riesgo de muerte por cáncer colorrectal

El uso regular de aspirina para bebés antes de un diagnóstico de cáncer colorrectal puede reducir el riesgo de muerte por la enfermedad, revelaron el lunes los investigadores de Cedars-Sinai.

Tomar el fármaco al menos 15 veces al mes antes del diagnóstico ha sido vinculado a limitar la propagación de tumores cancerosos, según el estudio publicado en la Revista del Instituto Nacional del Cáncer.

Comenzar con aspirina después de un diagnóstico de cáncer colorrectal no fue asociado con un beneficio tan fuerte como el uso de pre-diagnóstico, encontraron los investigadores. Y el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos sin aspirina, como ibuprofeno, acetaminofén y naproxeno, no aportaron los mismos beneficios.

“Se necesitan más pruebas, pero esta asociación entre la aspirina para bebés y las tasas de mortalidad más bajas son muy significativas”, dijo el epidemiólogo y la autora principal del estudio Jane C. Figueiredo. “Estos hallazgos pueden proporcionar una opción de estilo de vida para personas que buscan prevenir el cáncer colorrectal o mejorar sus pronósticos si son diagnosticados”.

El cáncer colorrectal comienza en el colon o el recto y es el tercero principal causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres en los EEUU, 53,000 muertes el año pasado.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer estima que aproximadamente se diagnosticaron 104,600 casos de cáncer de colon y 43,300 casos de cáncer de recto en los EEUU en 2020. El tratamiento generalmente implica cirugía para extirpar el cáncer, y posiblemente radioterapia y quimioterapia.

Los investigadores dijeron que el uso de aspirina en dosis bajas previene de manera irreversible las células sanguíneas llamadas plaquetas activar y producir la enzima tromboxano A2, lo que les permite agruparse. Las células tumorales pueden adherirse a estos grupos de plaquetas y se diseminan por todo el cuerpo.

“La aspirina inhibe la activación plaquetaria, que también podría inhibir metástasis”, explicó Figueiredo, director de Comunidad y Población Health Research y profesor asociado de Medicina en el Instituto del Cáncer Samuel Oschin en Cedars-Sinai.

El estudio observacional realizado por Figueiredo y colegas incluyó datos de más de 2,500 hombres y mujeres inscritos en el American Cohorte de nutrición II del estudio de prevención del cáncer de la Sociedad del Cáncer, donde todos compartieron información sobre el uso de AINE con y sin aspirina y todos los que fueron diagnosticados con cáncer colorrectal. Los investigadores rastrearon los resultados de los participantes desde el momento de su inscripción en 1992 o 1993 hasta diciembre de 2016.

Figueiredo dijo que los ensayos clínicos en curso están examinando el impacto del uso de aspirina, antes y después del diagnóstico, sobre la mortalidad por cáncer colorrectal.

Cuando se completen, proporcionarán orientación adicional para los médicos, y recomendar tratamientos para sus pacientes.

“Tenemos que esperar hasta que salgan esos resultados”, dijo Figueiredo.

“Existen daños potenciales asociados con el uso de aspirina. Realmente hay necesidad de llevar a cabo una conversación entre médicos y pacientes sobre los riesgos y beneficios. Estos estudios y nuestros resultados realmente se suman a esa conversación”.