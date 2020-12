Estudio analiza cómo problemas de vivienda afectan el acceso a la atención médica

Las personas que se mudan de residencia porque no pueden pagar su vivienda actual corren un mayor riesgo de no recibir la atención médica que necesitan, según un nuevo estudio de Cedars-Sinai y UCLA anunciado el miércoles.

Los hallazgos, publicados en línea en el Journal of General Internal Medicine, se basaron en 146,417 adultos que respondieron de 2011 a 2017 a la Encuesta de Entrevistas de Salud de California, la encuesta estatal más grande de este tipo en los EEUU.

El estudio comparó a los que se habían mudado de casa en los últimos cinco años con los que no lo habían hecho y encontró que aquellos que se mudaron debido a dificultades económicas, a diferencia de otras razones, tenían más probabilidades de informar retrasos o no recibir los medicamentos recetados y necesitaron atención médica durante los 12 meses anteriores.

“Si bien nuestra investigación no incluyó datos posteriores a 2017, los hallazgos nunca han sido más relevantes, dadas las tensiones financieras planteadas por la pandemia COVID-19”, dijo la autora correspondiente del estudio, la Dra. Katherine Chen, miembro de UCLA.

National Clinician Scholars Program, que dirigió la investigación en asociación con Cedars-Sinai. Un estudio reciente del Instituto Aspen en Washington, D.C., estimó que de 30 a 40 millones de inquilinos en los EEUU podrían estar en riesgo de desalojo en los próximos meses.

“Me preocupan las consecuencias clínicas a largo plazo de la acumulación de necesidades médicas no satisfechas que podrían resultar de la ola pendiente de desalojos y mudanzas”, dijo Chen. “Como médico en una clínica comunitaria, he visto a pacientes que tuvieron movimientos estresantes que suspendieron su atención médica. Algunos terminaron regresando a la clínica con afecciones graves, incluida la hipertensión o diabetes no tratada, que pueden provocar insuficiencia renal”.

Los investigadores dijeron que llevaron a cabo la investigación porque pocos estudios han examinado las consecuencias del acceso a la atención médica de los movimientos relacionados con los costos.

Dentro de la muestra de su estudio, encontraron que las probabilidades de necesidades médicas insatisfechas aumentaron en un 38% para las personas con mudanzas relacionadas con los costos y en un 17% para las personas con mudanzas no relacionadas con los costos, en comparación con las personas que no se mudaron.

“La magnitud de la asociación entre las necesidades médicas insatisfechas y las mudanzas fue significativamente mayor para las mudanzas relacionadas con los costos que para otras mudanzas”, según Chen.

El estudio también encontró que las personas con mudanzas relacionadas con los costos eran generalmente más jóvenes, menos propensas a ser blancas, más propensas a tener varios hijos, menos educadas, con menores ingresos, más a menudo desempleadas y sin seguro, y con peor salud que las de otras categorías.

Sin embargo, la asociación entre las mudanzas relacionadas con los costos y las necesidades médicas insatisfechas persistió en estas variables socioeconómicas y de salud individuales.